Telefonun IMEI Kaydı Bulunmuyorsa Ne Yapmalısınız?

Yurt dışından bir telefon aldınız ya da ikinci el telefon almaya karar verdiniz. Her iki durumda da IMEI kaydı sorunu başınıza dert açabilir. Peki IMEI kaydı nasıl kontrol edilir ve eğer telefonunuzun IMEİ kaydı yoksa ne yapmanız gerekir? Gelin birlikte bakalım.

Artık ülkemizde artan döviz kuru ve vergilerden dolayı özellikle cep telefonu gibi pahalı ürünleri yurt dışından getirmeye çalışır olduk. Zira artık günümüzde Apple ve Samsung gibi firmaların ürettiği telefonların fiyatları 8 bin TL gibi rakamları aşıyor. Peki yurt dışında yaşayan akrabamızın bize telefon alması ile her şey bitiyor mu? Tabii ki hayır. Başta IMEI kaydı olmak üzere birçok halledilmesi gereken pürüz var.

Yukarıda en zor pürüzün IMEI kaydı olduğunu söylediğimizi zannedebilirsiniz lakin tabii ki en zor pürüz gümrük vergisi. Yani bir şekilde yurt dışından temin ettiğiniz telefonun gümrükte takılmaması için vergisini ödemeniz gerekiyor. İkinci zor pürüz ise tabii ki IMEI kaydı. Gümrük vergisi konusu başka yazımızın konusu. Bu yazımızda IMEI kaydı ile alakalı merak edilen sorulara cevap vereceğiz.

IMEI kaydı nedir, ne işe yarar?

Telefonlarımızın 15 haneli kimlik numarası olan IMEI numarası, sistem tarafından otomatik olarak tanındığı için her telefonun farklıdır ve tektir. Şayet diyelim ki kullandığınız telefonunun IMEI numarası farklı telefona tanımlandı o zaman sizin telefonunuz kullanım dışı kalacaktır. Telefonun garanti süresi ve kullanıcı bilgisi gibi önemli bilgileri saklayan IMEI numarasına sadece devlet kurumları ve resmi telefon üreticileri erişebilirler.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından telefonlara tanınan bu 15 haneli kimlik numaraları, telefonların ülkemizde aktif olarak kullanılmasına olanak tanıyor. BTK sisteminde IMEI numarası olmayan bir telefon, 120 gün içerisinde sistem tarafından devre dışı edilir. Bu da gerekirse iPhone X’iniz olsun arama dahi yapamayacağınız anlamına geliyor.

IMEI kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Bir telefonun IMEI kaydı sorgulaması yapmak için birden fazla alternatif yol var. Bunlardan ilki ve en basiti ise bir numarayı arar gibi *#06# tuş kombinasyonunu tuşlamak. Böylelikle telefonunuzun BTK sisteminde kayıtlı olan 15 haneli IMEI numarası ekrana gelecektir. Bir diğer yöntem ise cihazın Ayarlar bölümüne girerek Telefon Hakkında sekmesinden öğrenmek. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için diğer yazımıza buradan göz atabilirsiniz.

IMEI kaydı bulunmuyor ise IMEI kaydı nasıl yapılır?

Imei kaydının nasıl yapıldığını anlatmadan önce ufak bir bilgilendirme yapalım. Cumhurbaşkanlığı tarafından bu sene içerisinde yürürlüğe giren yasaya göre IMEI kaydı yapma ücreti 618 lira 60 kuruş iken 1500 TL’ye yükseldi. Imei numarası kaydı yapmadan harcı yatırmanız gerekmekte. Şimdi dilerseniz IMEI kaydı yapma sürecinin nasıl işlediğini maddeler halinde detaylandıralım.

Buraya tıklayarak BTK’nin e-Devlet hizmetine giriş yapın,

Gereken bilgileri doldurarak cihazınızı BTK’ye tanımlayın,

Ardından harcı ödemek için buraya tıklayarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine gidin,

İstenilen bilgileri doldurun, (Cihazı getiren ve IMEI kaydını yapan pasaport sahibinin T.C. Kimlik Numarası’nı girin)

Sistem tarafından yönlendirilen ödeme yöntemleri sayesinde harcı yatırın, (Anlaşmalı bankalar veya vergi daireleri)

Tüm işlemlerden sonra buraya tıklayarak Imei numaranızı sorgulayabilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi birkaç husus var. Öncelikle yukarıda da belirttiğimiz gibi telefonu sadece kendiniz getirebilir ve yine sadece kendi pasaportunuz ile çocuğunuzun pasaportuna kayıt ettirebilirsiniz. Bir diğeri ise ödeme dekontunu saklamanız. Şayet kayıt esnasında bir hata olursa pasaport ve harc ödeme dekontunuzla beraber GSM şirketinizin abone kayıt merkezlerinden Imei kaydı yaptırabilirsiniz.

Harc bedelinin 1500 TL olması tabii ki yurt dışında akrabası, tanıdığı olan ve bu sayede ucuza telefon alıp ülkeye getirenleri bir hayli üzdü. Fakat ithalatçı firmalar bu durumdan gayet memnunlar. Çünkü bu sayede yurt dışından cihaz getirenlerin sayısı bir hayli azaldı. Umarız yakın zamanda özellikle döviz kurunda gerileme olur da istediğimiz telefonlara kolayca ulaşabiliriz.