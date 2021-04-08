"İmkansız Motor" EmDrive, Bir Kez Daha Çürütüldü

Yakıt kullanmadan kendi kendine güç üreterek sonsuz itme gücü oluşturabileceği öne sürülen EmDrive, bir kez daha çürütüldü. Almanya'da gerçekleştirilen bir araştırma, EmDrive'ın güç akışı sırasında ısındığını ve dış etkilerle açıklanabilecek kadar küçük bir itme kuvveti oluşturduğunu ortaya çıkardı.

Kabul edilen fizik yasalarıyla kesin bir şekilde çelişen EmDrive, buna rağmen kesin bir işlevselliğe sahip olabileceğini öne süren tutkulu hayranlara da sahip. Bu, magnetron ve rezonatörden oluşan itici motor modeli, gerçek olsaydı halihazırda uzay araçlarının büyük bir bölümünü oluşturan “yakıt tanklarını” tarihe gömebilir, yıldızlararası seyahatin anahtarı olabilirdi.

EmDrive fikri ilk kez ortaya atıldığından bu yana EmDrive’ın “gerçek” olabileceğinin savunulabilmesini sağlayan matematiksel açıklamalardaki hatalar ortaya çıkarılmaya çalışıyor ve son olarak Almanya'daki Dresden Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacıların Space Propulsion 2020+1 adlı konferansta sunmuş oldukları bir makale, EmDrive motorun neden gerçek olamayacağına dair yani açıklamalar sundu.

EmDrive, güç akışı devam ettikçe ısınıyor

Dresden Teknoloji Üniversitesi'nden fizikçi Martin Tamjar, “Güç, EmDrive’ın içinde aktığında motor ısınmaya başlıyor” ifadelerini kullanırken; bu ısınmanın sabitleyicilerin eğilmesine ve sabitin yeni bir sıfır noktasına hareket etmesine neden olduğunu dile getirdi.

Tamjar’a göre EmDrive’ın gerçek olabileceği iddiaları, gerçekleştirdikleri çalışma ile bir kez daha çürütülmüş oldu. Martin Tamjar’ın açıklamalarına göre söz konusu çalışma sırasında test edilen üç EmDrive motor alternatifinin tamamında, çevresel etkilerle açıklanabilecek kadar küçük bir itme kuvveti gözlemlendi.

NASA'nın EmDrive modeli de sonuç vermedi

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi EmDrive, yıldızlararası yolculuğun anahtarı olabilecek kadar önemli bir iddia taşıyor. Bu nedenle en büyük devlet destekli uzay ajansı olan NASA’nın da EmDrive’ı görmezden gelmediğini tahmin etmek zor değil.

Uzay ajansı, Eagleworks adlı laboratuvarlarında uzun zamandır EmDrive ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor ve hatta Dresden Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar da EmDrive ile ilgili iddiaları çürütebilmek için NASA’nın EmDrive modelini dikkate almış durumdalar. Yine de NASA’nın EmDrive modeli dahi yakıt olmadan “sonsuz güç” sunmayı başarabilmiş değil.