Amazon'da günün fırsatları olarak karşımıza çıkan, bilgisayar ve aksesuarlardan oluşan bir liste hazırladık.

İndirimli fiyatları ile dikkatleri üzerine çeken, günün fırsatı olarak listemizde yer alan aşağıdaki ürünleri sizler için listeledik.

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Ürünler:

350 nit parlaklık sunan 15,6 inç FHD ekranıyla en çok satanlar arasında zirvede yer alan Lenovo LOQ 15IRH8 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı, NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB ekran kartı ile oyun severlerin tercih ettiği bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 4 adede kadar ısı borusu, çift 85 mm 12V yüksek hızlı fan, %28,6 daha büyük hava giriş delikleri ve %24 daha büyük hava çıkış delikleri sayesinde bilgisayarınızı daha sessiz ve serin kullanabilirsiniz.

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AMD Ryzen 5 7535HS işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 4050 ekran kartı karşımıza çıkan Lenovo IdeaPad Gaming 3, hem oyun oynamak için hem de çoklu görevler için ideal bir seçenek olabilir. 120 Hz ekran yenileme hızı ve Full HD görüntü kalitesine sahip olan bu ürün, 512 GB SSD kapasitesine sahip.

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170 Hz yenileme hızı ve 1500R kavisli ekranı ile günün fırsatları arasında yer alan MSI G32C4 E2 Kavisli Oyun Monitörü, 31.5'' boyutu ile kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor. İnce çerçeve ve 4 yönlü ayarlanabilir destek ayağı sayesinde oturma düzeninize göre ayarlayabileceğiniz bu ürün, 1 ms tepki süresine sahip.

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3200 DPI optik sensörü, hassas hareket kontrolü ve hızlı tepki süresi sunarak oyunlarda performansınızı artıracak bir ürün olan Everest Mercury Gaming Mouse, sahip olduğu LED aydınlatması ile mouse'u istediğiniz gibi kişelleştirmenize imkan tanır. Ayrıca ergononmik tasarımı sayesinde uzun süreler boyunca rahatsızlık duymadan kullanabilmenize de olanak sağlar.

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Hem oyun hem de genel kullanım için ideal bir mekanik klavye olan MK17 TKL Mekanik Oyuncu Klavyesi, kişiselleştirilebilir renk düzeneği sunarak keyifli bir kullanım imkanı sağlar. Ayrıca sahip olduğu özel multimedia tuşları sayesinde de tüm komutlar parmaklarınızın ucunda olur.

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70x30 cm boyutunda olup geniş bir alanda kullanıma imkan tanıyan GoLite Gaming Mouse Pad, altında bulunan kaymaz taban sayesinde masanıza sıkı bir şekilde tutunur. Kaliteli malzemeden üretilmiş olan pürüzsüz yüzeyi ise hassas ve akıcı bir kullanım imkanı sağlar.

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