Infinix, HOT 60 Pro+ modeliyle dikkat çeken bir başarıya imza attı. 5,95 mm inceliğe sahip gövdesiyle tanıtılan cihaz, Guinness Dünya Rekoru’na “dünyanın en ince 3D kavisli ekranlı akıllı telefonu” unvanıyla girmeyi başardı.

Endonezya’da düzenlenen lansman etkinliği sırasında açıklanan bu unvan, Borobudur Tapınağı’nda gerçekleştirilen törende resmiyet kazandı. Guinness tarafından yapılan ölçümlerde cihazın en ince noktasının 5,95 mm, en kalın noktasının ise 6,09 mm olduğu belirlendi ve rekor için 6,09 mm referans kabul edildi.

Infinix HOT 60 Pro+ özellikleri

İnce yapısına rağmen HOT 60 Pro+, 5160 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği ile geliyor. Aynı zamanda MediaTek’in yeni Helio G200 işlemcisini kullanan ilk model olma özelliğini de taşıyor. İşte Infinix HOT 60 Pro+'ın öne çıkan özellikleri:

Infinix HOT 60 Pro+ teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç 1.5K çözünürlüklü 3D kavisli AMOLED, 144 Hz yenileme hız,4500 nit tepe parlaklık İşlemci MediaTek Helio G100, sekiz çekirdekli, Mali-G57 MC2 GPU Bellek,Depolama 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama Yazılım Android 15 tabanlı XOS 15 Kamera (Arka) 50 MP ana kamera (Sony IMX882 sensör, f/1.79, 2K video) Kamera (Ön) 13 MP kamera (f/2.0, 2K video) Batarya 5160 mAh, 45W hızlı şarj Bağlantı 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GNSS Ses USB Type-C ses, çift hoparlör, JBL, Hi-Res Audio Boyut & Ağırlık 164 × 75.8 × 5.95 mm; 166 g

Siyah, Titanyum Gümüş, Mercan Dalgası, Puslu Menekşe, Sonic Sarı ve Moco Cyber Yeşil gibi farklı renk seçenekleriyle gelen Infinix HOT 60 Pro+, Guinness tarafından resmen “dünyanın en ince 3D kavisli ekranlı telefonu” olarak kayda geçti. Infinix HOT 60 Pro+, tasarımındaki inceliği güçlü batarya, hızlı şarj desteği ve yeni nesil işlemciyle birleştirerek pazarda dikkat çeken modeller arasında yerini aldı.