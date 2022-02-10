Elektrik harcamasında tasarruf sağlamayı amaçlayan İngiltere, 2025 yılına kadar tüm evlere akıllı sayaçlar kuracağını açıkladı. Sayaçlar, tüketicinin harcamasını her yarım saatte bir güncelleyecek ve gösterecek.

Dünya genelinde yaşanan enerji kriziyle birlikte elektrik fiyatları artmaya devam ederken İngiltere, buna dikkat çeken bir adımla karşı koymaya karar verdi. Ülkenin enerji denetleyicisi Ofgem, artık her eve bir adet enerji ölçer yerleştirileceğini açıkladı. Enerji ölçerin mantığıysa genel olarak tüketiciyi bilgilendirmek ve enerji harcayışını engellemeye yönelik olacak.

Evlere yerleştirileceği açıklanan enerji ölçer, hanelerde ne kadar elektrik harcandığını takip edecek ve harcanan elektriğin ne kadara mâl olduğunu gösterecek. Ayrıca cihaz, normalde ayda bir olan enerji ölçümünü her yarım saate bir düşürecek. Ofgem’e göre sistem sayesinde hane halkı, tasarruf sağlamaya teşvik edilecek.

2025 yılına kadar tüm evlere kurulacak:

Ofgem’in internet sitesinde paylaşılan detaylara göre akıllı ölçerler, “Daha esnek bir enerji piyasasına geçiş ve net sıfırın sağlanması için önemli bir kolaylaştırıcı” olarak görev yapacak. Ofgem, tüm evlere bu ölçerlerin konulmasına yönelik gereken hukuksal yetkiyi mayıs ayında alacak ve 2025 yılına kadar sistemlerin eve yerleştirilmesini sağlayacak. Sistemin toplamda 1,6 milyar sterlin (29,3 milyar TL) tasarruf sağlayabileceği belirtildi.

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Evlere yerleştirilecek ve yarım saatte bir ölçüm yapacak olan bu sistem, bazı sektör uzmanlarına göre gün içinde yoğunluğa göre değişen elektrik ücretlerini de beraberinde getirebilecek. Öte yandan sistem, pek çok İngiliz tarafından tepki topladı. Gelişme hakkında yorumlarını paylaşan İngilizler, cihazların elektrik tasarrufu yönüne değil de, elektrik harcanmayan saatlerin takip edilmesiyle bir nevi ‘ne zaman evde değil, ne zaman yatağa giriyor?’ gibi ajanlıkların yapılabileceğini dile getirdi.