İnsan Vücudunda Kaynağı Bilinmeyen Kimyasallar Tespit Edildi

Bilim insanları, insan vücudunda daha önce tespit edilmemiş yeni kimyasallar keşfetti. Bu kimyasallardan 42 tanesini kaynağı bilinmeyen gizemli kimyasallar oluşturuyor.

İnsanlık olarak bir yandan gözlerimizi uzayın bilinmezliklerini anlamaya çevirmişken, bir yandan da halen daha keşfedemediğimiz gizemlerle dolu kendi vücutlarımızı anlamaya çalışıyoruz. Ancak nasıl ki uzayı anlamak için teknolojinin gelişimine bel bağlamış durumdaysak, kendi vücudumuzu öğrenme noktasında da yeni teknolojilere mecburuz. Durum böyle olunca da aynı gün önce Mars'tan bir fotoğrafla karşılaşıp sonra da vücudumuza dair yeni bir keşfe şaşırabiliyoruz.

Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı da bizleri tam da böyle şaşırtacak bir araştırma gerçekleştirmiş. İnsan yapımı kimyasalların insan vücuduna etkisini ve bunları tespit yöntemlerini geliştirmek için yapılan araştırmada, insan vücudunda 109 farklı kimyasal keşfedilmiş.

Kimyasallardan 42'sinin kaynağı bilinmiyor:

Hamile kadınların kimyasala maruz kalma durumlarını tespit etmek için başlayan araştırmada insan vücuduna tespit edilen 109 kimyasaldan 55 tanesinin daha önce insan vücudunda hiç tespit edilmediği bilgisi paylaşılırken, işlerin esas ilginçleşmeye başladığı nokta ise kaynağının ne olduğunu bilemediğimiz 42 kimyasalın devreye girmesi.

Bilim insanları, insan vücudunda tespit edilen bu kimyasalların pek çoğunun kaynağını tespit edebiliyor. Bu kimyasallar genellikle kozmetik ürünleri, ilaçlar ve tarım ilaçları gibi tüketim ürünler aracılığıyla vücudumuza giriyor. Ancak araştırmayı yürüten ekibin tespit ettiği 42 kimyasalın kaynağı henüz bulunabilmiş değil. Yani bu kimyasalların vücudumuza nasıl girdiğini henüz bilmiyoruz, kaynakları gizemini koruyor.

Bu noktada da devreye üretim yapan şirketlerin ürünlerinin kimyasal yapılarının paylaşılması noktasında tam olarak şeffaf olmaması sorunu giriyor. Bilim insanları, bu türden araştırmalarda tespitin daha kolay yapılması için şirketlerin bu konuda daha şeffaf olması gerektiğini söylüyor.

Anneden çocuğa aktarılıyor:

Araştırmanın bir diğer kritik noktası ise bu kimyasalların anne karnında bebeğe aktarıldığnın tespit edilmesi. Yani insanlık olarak ürettiğimiz ve aslında vücudumuza ait olmayan kimyasalları önce tükettiğimiz ürünler ile vücudumuza alıyor, sonra da bunu gelecek nesillere aktarıyoruz, bir bakıma doğal biyolojik yapımıza zarar veriyoruz.

Araştırmada tespit edilen kimyasallardan pek çoğunun muhtemelen uzun zamandır insan vücudunda olduğunu ancak geliştirilen yeni yöntemler ile tespit edilebilir hale geldiğini belirten araştırma ekibinden Tracey Woodruff konuyla ilgili "Bazı kimyasalların hamile kadınlardan çocuklarına geçtiğini görmek endişe verici, bu da bu kimyasalların nesiller boyu bizimle olabileceği anlamına geliyor.'' ifadelerini kullandı.