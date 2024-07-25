Bilim insanları, daha fazla organik atık tüketmelerini sağlamak için sineklerin genetiğini değiştirmeyi planlıyor. Bu tarz bir yöntem, atıkların daha hızlı parçalanmasını sağlayarak iklim felaketine karşı mücadeleye yardımcı olabilir.

Nature Communications Biology üzerinden yayımlanan yeni bir araştırma, sineklerin hızla devam eden iklim felaketinde çok yararlı bir şekilde kullanılabileceğini gözler önüne serdi. Çalışma, siyah asker sineği olarak bilinen türler üzerine.

Avustralya’dan araştırmacılar, sineklerin genetiğini değiştirerek insanlığın organik atıklarını daha fazla yemelerini, yağlayıcılardan biyoyakıtlara ve yüksek kalitede hayvan yemlerine kadar birçok şeyin yapımında kullanılan bileşenleri üretmelerini sağlamayı planladıklarını ifade ediyor.

Gezegeni ısıtan metanı azaltmada kullanılacaklar

Bu türdeki sinekler, hâlihazırda günümüzde gıda atıkları da dahil olmak üzere organik atıkları tüketmeleri için kullanılıyorlar. Ancak genetik yapılarında değişikli yapmak, tükettikleri atık yelpazesini genişletirken bu süreçte hayvan yemlerinden tekstile kadar birçok alanda karşımıza çıkan yağlı bileşikler ve enzimler üretmelerini sağlıyor. Bunlar da biyoyakıt, yağlayıcı gibi şeylerin yapımında kullanılabiliyorlar.

Sidney’de bulunan Macquaire Üniversitesindeki ekip, iklim krizinin hızla yükseldiğini ve bu kapsamda çöplerin metan saldığını ifade etti. Çalışmalarındaki sineklerin, gezegeni ısıtan metan miktarını azaltabileceklerini de eklediler. Bu türdeki sinekler, Antarktika hariç tüm kıtalarda görülüyorlar.

Siyah asker sineklerinin larvaları, vücutlarının iki katı kadar yeme kabiliyetine sahipler. Aynı zamanda hayvan yemi olarak da kullanılabiliyorlar. Araştırmacılardan Dr. Maciej Maselko, atık tüketme işini mikroplardan daha hızlı yapabildiklerini eklemiş. Atıkların ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, bu tarz çalışmaların kritik olduğunu anlayabiliyoruz. Bir sorun olmaktan çıkarılıp hem gelir yeniden kullanılabilip hem de gelir yaratabilirler.

Sineklerin çevre için bilinmeyen riskler oluşturup oluşturmayacağı soru işaretiydi. Bilim insanları, genetik mühendisliğin bir parçası olarak sineklere onları bir atık işleme merkezi dışında yaşayamaz hâle getiren zayıflıklar verilebileceğini söylüyor.

Ekip, çalışmalarını ticarileştirmek için EntoZyme isimli bir şirket kurdu. Bu yıl sonuna kadar atık tesislerinde kullanılmak üzere ilk genetiği değiştirilmiş sinekleri üretmeyi umuyor. İlk sonuçlar, çalışmanın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serecek. Gerçekten yararlı olup olmayacağını ise ilerleyen yıllarda göreceğiz.