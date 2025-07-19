Robot teknolojileri, üretim alanındaki gelişmelerle birlikte farklı bir boyut kazanmaya devam ediyor. Enerji yönetimi ise bu alandaki en önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu soruna çözüm getirmek isteyen firmalar, robotların daha bağımsız çalışabilmesi için yeni sistemler geliştiriyor. Son olarak ise Çin merkezli UBTech, kendi bataryasını değiştirebilen insansı robotuyla dikkatleri üzerine çekti.

Çin merkezli UBTech, robot teknolojisinde dikkat çeken bir adım attı. Şirketin Walker S2 adını verdiği insansı robot, kendi bataryasını insan desteği olmadan değiştirebiliyor. Bu yeni teknoloji, özellikle üretim alanında robotların enerji yönetimini tamamen farklı bir noktaya taşıyabilir.

Walker S2 isimli bu robot, batarya değiştirme işini tamamen kendi başına halledebiliyor. Tanıtımda gösterildiğine göre robot, bataryasını yaklaşık üç dakika içinde çıkarıp yerine yenisini takabiliyor. Üstelik tüm bu işlemi yaparken şarj istasyonuna kendi kendine gidiyor, boş bataryayı çıkarıyor, yedek olanı takıyor ve kaldığı yerden çalışmaya devam ediyor.

Çift batarya sistemiyle kesintisiz çalışma sağlayan robot

UBTech, bu robotu sanayi ortamlarında kesintisiz hizmet sunması için tasarladı. Walker S2’de yer alan çift batarya sistemi, ana güç kaynağında sorun yaşanması halinde devreye girerek robotun çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Robot ayrıca görev aciliyetine göre batarya değişimi veya şarj olma arasında kendi başına seçim yapabiliyor.

Şirket ayrıca robotların birlikte çalışabilmesini sağlayan BrainNet sistemi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu sistem sayesinde Walker serisindeki robotlar, üretim hattında ortak bir yapay zekâ ağı üzerinden senkronize şekilde görev yapabiliyor. Böylece montaj, kalite kontrol ve malzeme taşıma gibi işlemleri daha verimli şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

UBTech’in tanıttığı bu sistemler, robotların üretimde sadece fiziksel işleri yapmakla kalmayıp, aynı zamanda enerji yönetimi ve görev koordinasyonunda da aktif rol alabildiğini ortaya koyuyor.