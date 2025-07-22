Roketsan, IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı’nda Türkiye'nin ilk insansız robot köpeği KOZ'u tanıttı. Peki KOZ tam olarak neler yapabiliyor?

Roketsan, İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı’nda dört ayaklı insansız kara aracı KOZ'u tanıttı. Hem uzaktan kontrol edilebilen hem de kendi başına hareket edebilen bu robot, zorlu arazilerde rahatça yol alabiliyor.

KOZ üstünde 4 güdümlü füze taşıyabiliyor. Yani gerektiğinde sadece keşif yapmakla kalmıyor, saldırı görevlerinde de aktif rol oynayabiliyor. Ayrıca gözetleme ve özel operasyonlar için de kullanılması planlanıyor.

KOZ'un özellikleri neler?

4 güdümlü mühimmat.

2.5 saate kadar kesintisiz görev süresi.

Otonom ve uzaktan kumandalı kullanım modları.

Zorlu arazilerde dengeli hareket kabiliyeti.

Taarruz, keşif ve özel görev desteği.

Tam dolu pille 2.5 saate kadar kesintisiz görev yapabilen bu robot, özellikle insanların risk altında olduğu bölgelerde kullanılacak. Mayınlı alanlar, dar geçitler ve düşman yoğunluğu olan yerlerde KOZ’un ciddi bir fark yaratması bekleniyor.