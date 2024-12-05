Analistler, insansı robot sektörünün geleceği hakkında tahminlerde bulundu. Pazarın, 7 trilyon dolar gibi inanılmaz seviyelere çıkacağı düşünülüyor.

Yapay zekânın inanılmaz seviyelere gelmesiyle artık tüm gözler insansı robotlara çevrilmiş durumda. Tesla’dan Boston Dynamics’e kadar birçok şirket, daha öncelerinde bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gelişmiş insansı robotlar geliştiriyor. Önümüzdeki yıllarda da bu robotları her yerde göreceğimiz düşünülüyor.

Şimdi ise analistler, insansı robot sektörünün ne kadar büyüyebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Dev yatırım bankası Citi Global’den Rob Garlick ve Wenyan Fei, önümüzdeki 25 yıla değindi.

7 trilyon dolarlık bir sektöre dönüşecek

Analistlerin tahminlerine göre henüz çok başlarında olduğumuz insansı robot sektörü, hızlı bir ilerleme kaydetmeyi başaracak ve 2050 yılına kadar 7 trilyon dolarlık bir pazara dönüşecek. Ülkemizin 1 trilyon dolar civarı GSYH’si olduğunu düşündüğümüzde bu, Türkiye’nin ekonomisinin 7 kat daha büyük olacağı anlamına geliyor.

Ayrıca açıklamalarda insansı robotların en çok kullanılacağı alanın sizin de tahmin edebileceğiniz gibi evler olacağı da belirtilmiş. İleride birçok insanın evinde bu tarz asistan robotlar göreceğimizi tahmin edebiliriz ancak endüstriyel amaçlar için kullanımı muhtemelen evlerden çok daha önce yaşanacak. Fabrikalar gibi üretim yerlerinde iş gücü olarak kullanılmaları evlere gelmelerinden çok daha yakın.

Tesla başta olmak üzere şu anda düzinelerce şirket, 50’den fazla birbirinden farklı insansı robot geliştiriyor. Bu robotların olduğu bir gelecek, hem heyecan verici hem de ürkütücü. Bizi nelerin beklediğini zaman gösterecek.