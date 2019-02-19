Yüzde 36 Verimlilik Oranına Sahip Güneş Paneli Geliştirildi

Henüz küçük bir girişim olan Insolight, geliştirdiği yeni güneş panellerinin verimlilik oranını rakiplerinin neredeyse iki katına çıkardı.

Yüzde 29 daha fazla verimliliğe sahip güneş panelleri geliştiren Insolight, geliştirdiği sistemle güneş ışınlarındaki fotovoltaik hücrelere odaklanarak yüksek verim elde edebiliyor. Güneş panellerinin dışarıdan görünüşü neredeyse birbirinin aynısı olsa da Insolight’ın geliştirdiği panellerin farkı içeride yatıyor.

Yapılan çalışmalara göre ticari güneş panellerinin verimi 2000 yılından bu yana %3,5 oranında arttı ancak Insolight’ın kurucuları bu verimlilik oranını daha da ileri götürmek istiyor. Bunun için çok daha farklı şeyler denemeye karar verdiler ve uydularda kullanılan oldukça verimli fakat pahalı hücreleri kullandılar. Firma, artan maliyeti düşürmek için optik lenslerin üstüne yerleştirilen koruyucu camların yanı sıra güneş ışığını takip eden ve yatay olarak hareket edebilen hücreler geliştirdi.

Insolight’ın geliştirdiği bu sistem geleneksel güneş panellerinde de verimliliği artırmak için kullanılabiliyor. Şirketin kurucularından Mathieu Ackermann “Bu melez yaklaşım, bulutlu günlerde ve güneş ışığının az olduğu zamanlarda daha efektif hale geliyor. Güneş ışınlarının daha ‘dağınık’ geldiği günlerde bile enerji üretmeye devam edebiliyor” dedi.

Insolight’ın bu teknolojisi, iki yıl önce Madrid Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir laboratuvar testinde %36’lık verim elde etmeyi başardı. Seri üretimdeki ürünlerinde ise bu oran %29 fakat bu bile rakiplerinin %17-19 arasındaki verimliliği düşünülünce oldukça iyi.

Şirketin kurucularına göre geliştirdikleri bu teknoloji, güneşli bölgelerde yaşayanların enerjiyle ilgili faturalarının maliyetini %30 oranında düşürebilir.