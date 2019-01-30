Akıllı Drone'lar, Güneş Enerjisi Tarlaları İçin Kullanılacak

Geleceğin en önemli enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi, tarlalarda da sıklıkla kullanılan bir yöntem olmaya başladı. Geniş bir bölgeye yayılan güneş panellerinin bakımları için ise yeni bir çözüm geliştirildi: Drone'lar.

Güneş enerjisi, şüphesiz ki geleceğin en önemli enerji kaynağı. Birçok farklı alanda alternatif enerji üretme kaynağı olarak kullanılan bu teknoloji, geniş arazilere yayılan tarlalarda da sıklıkla kullanılmaya başlandı. Bu yeni yöntemin getirdiği avantajlar çok ancak bakımları da bir o kadar zor. Yeni geliştirilen bir çözüm ile artık güneş enerjisi panellerinin durumları drone’lar ile kolaylıkla takip edilebilecek.

Güneş enerjisi panellerinin kullanıldığı tarlalarda çok sayıda panel yer alması nedeniyle bakım konusu en büyük dezavantajlardan biriydi. Bir problem yaşandığında teknisyenlerin tek tek uğraşıp analizler yapması hem zaman hem de efor açısından oldukça büyük kayıptı. Bu eksikliği fark ederek bunu fırsata çeviren iki yatırımcı, Raptor Maps isimli şirketi kurdu. Firma, HD termal kameraya sahip drone’lar ile güneş panellerini kontrol etmeye yarayan bir sistem oluşturdu. Drone’lardan gelen resimleri analiz etmeye yarayan yazılım sayesinde her bir hücreyi en ufak detayına kadar incelemeye imkan sunan Raptor Maps’in yeni yöntemi, sadece problemi belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda çözüm için gereken tahmini fiyatı da çıkarabiliyor.

Şirket yetkilileri, edindikleri veriler sayesinde problemin mekanik mi yoksa elektronik mi olduğunu, kaç adet panelin etkilendiğini, ne kadarlık bir güç kaybı yaşanabileceğini tahmin edebiliyorlar. Sonuç olarak da bir maliyet hesabı tablosu ortaya koyulabiliyor. Şirketin çalışmaları, sektörün içinde yer alan kişilerden oldukça olumlu tepkiler alıyor. Firma kurucuları ise yatırımcıların bu alana yönelmeleri için ortadan büyük bir eksiğin kaldırıldığını ifade ederek yöntemlerini daha da yaygınlaştırıp, birçok ülkede aktif hale getirmeyi hedeflediklerini söylüyor.