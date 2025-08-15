Drone teknolojilerinde yeni bir dönem başlıyor. Görüntüleme sistemleriyle dikkat çeken firmalar, artık uçuş deneyimini de yeniden tanımlamaya başladı. Kullanım kolaylığı ve çok yönlü çekim imkânları, bu alandaki ürünlerin sınırlarını genişletiyor. Bu yenilikçi yaklaşımın son örneklerinden biri ise Insta360’ın duyurduğu A1 modeli oldu.

Insta360, 360 derece video çekimi yapabilen ilk drone modeli A1’i duyurdu. Katlanabilir yapısıyla kolayca taşınabilen drone, 8K çözünürlükte görüntü kaydı yapabiliyor. Üstelik tek elle kontrol edilebilen kumandası sayesinde yön vermek de oldukça pratik.

Kamera teknolojileriyle tanınan Insta360, Antigravity isimli yeni alt markasıyla ilk drone modelini tanıttı. A1 adı verilen bu model, 360 derece video kaydı yapabilen dünyanın ilk drone’u olma özelliğini taşıyor. Drone ise birinci şahıs bakış açısını destekleyen özel gözlük ve tek elle kontrol edilebilen kumanda ile birlikte sunuluyor.

8K video, sezgisel kontrol ve hafif tasarım

A1, 8K çözünürlükte çekim yapabiliyor ve 360 derece video kaydı sayesinde her yönden görüntü alınmasını sağlıyor. Cihazla birlikte gelen Vision isimli gözlük, kullanıcıların çekim sırasında çevreyi her açıdan görebilmesini sağlıyor. Videolar daha sonra düzenlenirken, çekilen görüntünün istenen kısmı seçilerek farklı açılardan içerikler üretilebiliyor.

Drone’un en dikkat çeken özelliklerinden biri ise kontrol sistemi. FreeMotion adı verilen özel teknoloji sayesinde, joystick yerine yalnızca Grip adlı kumandayı hareket ettirerek uçuş yönü belirlenebiliyor. 249 gram ağırlığında olan drone, birçok ülkede lisans gerektirmeden kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Insta360 A1’in Ocak 2026 itibarıyla dünya genelinde satışa sunulması planlanıyor. Cihazın ABD pazarına girip giremeyeceği ise, yıl sonunda yürürlüğe girmesi beklenen Çin menşeli drone’lara yönelik olası yasak nedeniyle belirsizliğini koruyor. Fiyat bilgisi ve paket içerikleri ise lansman tarihine yakın bir zamanda açıklanacak.