Instagram'ın AI Studio isimli özelliği, ABD'deki tüm kullanıcılar için yayımlandı. Kullanıcılar artık, bu özellik sayesinde kendi sohbet botlarını oluşturabilecekler.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve kısa video paylaşım platformlarından Instagram ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Platform, AI Studio aracını ABD'deki tüm kullanıcıların hizmetine sunduğunu açıkladı. Böylelikle kullanıcılar, an itibarıyla kendi yapay zekâ destekli sohbet botlarını oluşturabilecekler.

Neredeyse bir ay önce test aşamasına alınan özellik, kullanıcıların Instagram deneyimlerini ciddi anlamda etkileyecek. Zira kullanıcılar, oluşturacakları sohbet botları ile diğer insanların, "kendileriyle konuşmasını" sağlayabilecekler. Dileyenler ise tüm bunlardan bağımsız sohbet botları oluşturabilecekler.

Özelleştirme imkânı da sunulacak

AI Studio, oluşturulacak sohbet botlarının özelleştirilmesine de imkân tanıyacak. Kullanıcılar, oluşturacakları sohbet botlarının neleri konuşup neleri konuşmayacaklarını veya uzmanlık alanlarını kendileri seçebilecekler. Hatta yapay zekâ destekli sohbet botunun ne tür hesaplarla etkileşime girebileceği bile seçilecek.

Meta, yeni özelliğinin ABD dışına ne zaman çıkacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak platform, geçmişte de yeni özellikleri önce ABD, sonra küresel çapta kullanıma sunmuştu. Hâl böyle olunca AI Studio'nun da yakın bir gelecekte küresel çapta kullanılabilir olacağını söyleyebiliriz.