Instagram'a Silinen Mesajlar Özelliği Geliyor

Instagram kullanıcıları artık üç gün sonra silinecek şekilde notlar paylaşabilecek.

Instagram Notlar özelliği, DM kutusunda diğer kullanıcıların profillerinin üst tarafında yer alan kısa gönderiler ile karşımıza çıkmıştı. Meta şimdi bu özelliği genişlettiğini duyurdu.

Kullanıcılar artık Reels ve akış gönderilerine notlar bırakabilecekler. Bu yorumlar içeriğin üstünde küçük baloncuklar şeklinde görünecek. Notlar gibi bu yorumlar da geçici olacak ve üç gün sonra -eğer daha önce silinmedilerse- kaybolacaklar.

Notlar "yarı özel" olacak

Yeni geçici yorumlar da yarı özel olacak ve kullanıcılar da yorumlarını kimlerin görüp kimlerin göremeyeceğine kendileri karar verebilecekler. Kullanıcılar yorum eklemeyi yakın arkadaşlarına ya da takip ettikleri takipçilerine açık olacak şekilde kısıtlayabilecekler. Ekran görüntülerine bakılırsa kullanıcılar, Reels ve gönderilerde birbirlerini etiketleyebilecekler.

Kullanıcılar, arkadaşlarından gelen gönderilerde ve Reels'lerde Notlar ile karşılaştıklarında bu yorumlar içeriğin üstünde bir çıkartma gibi gözükecek. Bu özellik, insanların Instagram'ı daha özel yollarla -örneğin arkadaşları ile özel mesajlaşmalarında kullanım biçimlerinde- kullanabilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Böylece arkadaşların yaptığı yorumları görmek de mümkün oluyor.

Öte yandan geçici bir süreliğine görülebilen ve kendi kendine silinen yoruımlar bir noktada da korkutucu bir özellik. Siber zorbalık, saldırı ve tacizi kolaylaştırma riski de bulunuyor. Bu noktada iş içerik sahiplerine ve moderatörlere düşüyor.

Gönderiler ve Reels üzerindeki Notlar, bugünden itibaren küresel olarak kullanılmaya başlanacak.