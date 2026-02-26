Instagram'ın Android TV'ler İçin Geliştirilen Versiyonu Yayımlandı: İşte Özellikleri!

Meta, Instagram'ın Google TV uygulamasını resmen yayımladı. Reels videolara odaklanan yeni uygulama, kullanıcıların televizyon üzerinden Reels videolar izlemesini sağlayacak. Şimdilik ABD'de kullanılabilen uygulama, yakında küresel çapta erişilebilir olacak.

Sosyal medya devi Meta'dan dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video platformu Instagram'la ilgili bomba bir hamle geldi. Şirket, Google TV altyapısını kullanan televizyonlar için resmî Instagram uygulamasını yayımladı. Bu uygulama, çok yakında küresel çapta erişime açılacak.

Meta'nın resmî açıklamasına göre Instagram'ın Google TV uygulaması, tahmin edebileceğiniz üzere Reels videolara odaklanıyor. Uygulamayı indirip hesabına giriş yapan kullanıcı, Reels videoları izlemenin yanı sıra yorum yapma ve beğenme gibi işlevleri de uzaktan kumanda aracılığıyla yapabilecekler.

Instagram'ın Google TV versiyonu işte böyle görünüyor:

Instagram'ın Android tabanlı televizyonlar için geliştirilen uygulaması, oldukça sade bir arayüze ev sahipliği yapacak. Kullanıcılar, içerik üreticileri arayabilecekleri gibi Instagram'ın tavsiye ettiği Reels videolara da kolayca ulaşabilecekler. Yapılan açıklamaya göre Instagram, Google TV sürümünde belirli temalara odaklanan Reels odaklı kanallara öncelik verecek.

Meta'nın Instagram'ı akıllı televizyonlara getirmiş olması, aslında çok da şaşırılacak bir durum değil. Zira Instagram'ın en büyük rakibi olarak bilinen TikTok, zaten çok uzun zamandır akıllı televizyonlarda kullanılabiliyor. Ayrıca YouTube gerçeğini de gözardı etmemek gerekiyor. Hâl böyle olunca Meta, rakipleriyle arasındaki açığı kapatmak için böyle bir adım atmış oldu.