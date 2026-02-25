iPhone Sahipleri Dikkat: Bu Casus Yazılım, Kamera ve Mikrofona Bildirimleri Gizleyerek Ulaşıyor!

Siber güvenlik uzmanları, iPhone'lar için geliştirilen bir casus yazılımda önemli bir detay fark ettiler. Yapılan incelemeye göre casus yazılım, kamera ve mikrofona erişirken iOS'un güvenlik bildirimlerini kapatabiliyor.

Siber güvenlik uzmanları, iPhone sahiplerini tedirgin eden bir açıklama yaptılar. Yapılan çalışmaya göre bir casus yazılım, kullanıcının bilgisi ve onayı olmadan kamera ve mikrofon gibi hassas donanımlara erişebiliyordu. Üstelik bu casus yazılım çalışırken iOS'un güvenlik özelliklerini bypass ediyordu.

Burada özellikle vurgulamamız gereken bir şey var; "Predator" olarak isimlendirilen casus yazılım, Apple'ın güvenlik açıklarından faydalanmıyor. Casus yazılım o kadar gelişmiş durumda ki iOS'un en derinine ulaşıyor ve kullanıcılara bildirim gönderilmesini engelliyor. Üstelik Predator uygulaması ile nasıl başa çıkılacağı da bilinmiyor.

iPhone sahipleri güvende değil!

Eğer bir iPhone kullanıyorsanız turuncu ve yeşil renkli küçük bildirimlere çoktan alışmışsınızdır. Bu bildirim, bir uygulamanın kamera veya mikrofon gibi hassas donanımlar kullanmaya başladığını ortaya koyar. İşte Predator, çalışmayı tamamen arka planda yaptığı ve iOS kodlarını manipüle etmeyi başardığı için söz konusu bildirimleri tamamen devre dışı bırakıyor. Hâl böyle olunca kullanıcılar, casus yazılımın kamera veya mikrofonu kullanıp kullanmadığını tespit edemiyorlar.

Peki Predator riski altında olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz? Çalışmayı yürüten siber güvenlik uzmanlarına göre kullanıcıların çok dikkatli olmaları ve güvenlik bildirimlerini yakından incelemeleri gerekiyor. Buradaki anormallikler, Predator'dan kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca kullandığınız iPhone bilginiz dışında ses dosyası oluşturduysa büyük olasılıkla risk altındasınız demektir...