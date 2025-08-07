Instagram, sizinle benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcıları bulmanızı sağlayacak "Picks" isimli bir özellik test etmeye başladı. İşte çok sevilecek özellik hakkında ilk detaylar.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, sürekli yeni özellikler getirerek kullanıcılarına sunduğu deneyimi iyileştirmeye çalışıyordu. Şimdi ise bunlardan biri daha ortaya çıktı. Test edilen özellik, kullanıcıların sosyalleşmesine yardımcı olacak bir işlev olarak karşımıza çıkıyor.

“Picks” olarak adlandırılan özellik, mobil uygulamalar hakkında paylaşımlarıyla tanınan Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi. Basitçe anlatacak olursak yaptığı şey, benzer ilgi alanı olan kullanıcıların birbirini bulmasını sağlamak.

İlgili olduğunuz alanı ekleyeceksiniz ve benzer şeyleri seven insanları bulabileceksiniz

Paluzzi, Picks özelliği hakkında birden fazla ekran görüntüsünü de bizlerle paylaştı. Bu ekran görüntülerine bakarak uygulamanın nasıl çalışacağı hakkında fikir edinebiliyoruz. İlk görsele baktığımızda Picks kısmının DM’ler bölümünde Notlar’ın yer aldığı üst kısma yerleştirildiği görülebiliyor.

O kısımdan özelliğe tıkladığınızda seçim yapmanızı sağlayan bir alan çıkıyor. Açılan sayfaya, filmlerden kitaplara veya oyunlara kadar ilgili olduğunuz şeyleri ekleyebiliyoruz. Hatta daha fazla detay bile ekleyebilirsiniz. Örneğin filmleri sevdiğinizi seçtiniz diyelim. Hangi tür filmlere ilgili olduğunuzu, sevdiğiniz filmleri de ekleyebiliyorsunuz.

Arkadaşlarınız ilgili olduğunuz alanları görmeye başlıyor. Eğer onlar da eklerse Instagram sizi bilgilendiriyor. Böylece benzer ilgi alanları olan insanları bulup onlarla etkileşime geçebiliyorsunuz. Özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok.