iPhone’larda kamera uygulaması açıldığında fotoğraflar varsayılan olarak 4:3 oranında çekilir. Bu, sensör boyutuyla birebir uyumlu olduğu için en yüksek çözünürlüğü verir. Yani teknik olarak en kaliteli fotoğrafı 4:3 oranında çekebilirsiniz. Ancak Instagram’ın hikaye formatı 16:9 oranında olduğundan, bu fotoğraflar hikayeye tam olarak oturmaz. Ya kırpma yapılır ya da üst-alt boşluklu bir görüntüyle paylaşılır.
Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? iPhone’lardaki “Ayarları Koru” seçeneğiyle kamera uygulamasının varsayılan en/boy oranını kalıcı olarak değiştirebiliriz. Böylece her defasında manuel ayar yapmaya gerek kalmaz. 16:9 oranında çekilen fotoğraflar, Instagram hikaye formatına tam uyum sağlar.
Kamera Ayarları Neden 4:3 Olarak Geliyor?
iPhone’un tüm kameraları varsayılan olarak 4:3 oranında çalışır. Bunun nedeni, kameranın sensör yapısının 4:3’e göre tasarlanmış olmasıdır. Bu oran, sensörden maksimum verimi almayı sağlar. Bu sadece iPhone’lar için değil tüm kameralarda geçerlidir. Ancak sosyal medya platformlarının görsel formatları genellikle birbirinden farklıdır.
iPhone kamerası 16:9 nasıl ayarlanır?
Adım #1: Ayarlar uygulamasında Kamera bölümüne gidin.
Adım #2: Ayarları Koru bölümüne girin.
Adım #3: Yaratıcı Denetimler seçeneğini aktif edin.
Adım #4: Kamera uygulamasında fotoğraf en:boy oranını 16:9 yapın.
Hepsi bu kadar! Artık kamerayı her açtığınızda fotoğraflarınız otomatik olarak 16:9 oranında çekilecek. Instagram story formatına birebir uyumlu fotoğraflar elde edeceksiniz.