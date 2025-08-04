Pek çok iPhone kullanıcısı, Instagram hikayelerinde tam ekran fotoğraf paylaşmakta zorlanıyor. Bunun nedeni kamera uygulamasının varsayılan 4:3 olması. Neyse ki bu sorunun basit bir çözümü var: Kamera oranını 16:9’a sabitlemek mümkün! İşte adım adım nasıl yapacağınız...

iPhone’larda kamera uygulaması açıldığında fotoğraflar varsayılan olarak 4:3 oranında çekilir. Bu, sensör boyutuyla birebir uyumlu olduğu için en yüksek çözünürlüğü verir. Yani teknik olarak en kaliteli fotoğrafı 4:3 oranında çekebilirsiniz. Ancak Instagram’ın hikaye formatı 16:9 oranında olduğundan, bu fotoğraflar hikayeye tam olarak oturmaz. Ya kırpma yapılır ya da üst-alt boşluklu bir görüntüyle paylaşılır.

Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? iPhone’lardaki “Ayarları Koru” seçeneğiyle kamera uygulamasının varsayılan en/boy oranını kalıcı olarak değiştirebiliriz. Böylece her defasında manuel ayar yapmaya gerek kalmaz. 16:9 oranında çekilen fotoğraflar, Instagram hikaye formatına tam uyum sağlar.

Kamera Ayarları Neden 4:3 Olarak Geliyor?

iPhone’un tüm kameraları varsayılan olarak 4:3 oranında çalışır. Bunun nedeni, kameranın sensör yapısının 4:3’e göre tasarlanmış olmasıdır. Bu oran, sensörden maksimum verimi almayı sağlar. Bu sadece iPhone’lar için değil tüm kameralarda geçerlidir. Ancak sosyal medya platformlarının görsel formatları genellikle birbirinden farklıdır.

iPhone kamerası 16:9 nasıl ayarlanır?

Adım #1: Ayarlar uygulamasında Kamera bölümüne gidin.

Adım #2: Ayarları Koru bölümüne girin.

Adım #3: Yaratıcı Denetimler seçeneğini aktif edin.

Adım #4: Kamera uygulamasında fotoğraf en:boy oranını 16:9 yapın.

Hepsi bu kadar! Artık kamerayı her açtığınızda fotoğraflarınız otomatik olarak 16:9 oranında çekilecek. Instagram story formatına birebir uyumlu fotoğraflar elde edeceksiniz.