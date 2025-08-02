Instagram, canlı yayınlar konusunda büyük bir değişikliğe gitti. Artık platformda küçük hesaplar canlı yayın açamayacak. Özelliği kullanmak için belli sayıda takipçiye ulaşmak gerekecek.

Canlı yayın özelliği, Instagram’dan TikTok’a kadar birçok platformun en çok kullanılan özelliklerindendi. Ancak bu özellik konusunda her platformda farklı politikalar vardı. Örneğin TikTok, belli sayıda takipçisi olmayanların canlı yayın açmasına izin vermiyordu. Instagram’da ise böyle bir sınırlama yoktu.

Ancak bu durumun değişeceği ortaya çıktı. Öyle ki Instagram’ın kullanıcılarına gönderdiği bildirimlere göre şirket, TikTok’un yolundan giderek belli bir takipçi sayısının altındaki küçük hesapların canlı yayın açmasına izin vermeyecek.

Instagram’da canlı yayın açmak için en az 1000 takipçi gerekecek

Yukarıda şirketin kullanıcılardan birine gönderdiği bir bildirimi görebilirsiniz. Buna göre artık Instagram’da canlı yayın açmak için en az 1000 takipçiye sahip olmak gerekecek. 1000 takipçinin altında olan hesaplar, canlı yayın açma özelliğini kullanamayacak. Bugüne kadar platformda canlı yayınlar konusunda herhangi bir sınırlama yoktu ve herkes açabiliyordu.

Değişikliklerin küçük içerik üreticilerini veya sırf eğlencesine arkadaşlarıyla canlı yayın açan kullanıcıları üzeceğini söyleyebiliriz. Aynı durum TikTok’ta da var. TikTok’ta da canlı yayın açmak için 1000 takipçi gerekiyor.

Instagram, bazı kullanıcılardan tepki çeken bu değişikliği neden yaptığı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı. Sadece genel canlı yayın deneyimini ve tüketimini iyileştirmek için yapıldığı belirtildi.