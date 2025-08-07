Sosyal medya platformları, konum paylaşımı gibi hassas konularda kullanıcıların gizlilik endişeleriyle daha sık karşı karşıya geliyor. Özellikle anlık konum takibi sağlayan özellikler, güvenlik ve mahremiyet açısından tartışmalara neden olabiliyor. Instagram’ın yeni harita özelliği de bu tartışmaların odağında yerini aldı.

Instagram’ın yeni harita özelliği hakkında tartışmalar devam ederken konu hakkında bir açıklama da Instagram patronu Adam Mosseri’den geldi. Kullanıcıların konum bilgilerinin nasıl ve kimlerle paylaşıldığına dair detaylar netleşti.

Instagram’ın yeni harita özelliğiyle ilgili oluşan kafa karışıklığına sonunda açıklık getirildi. Instagram patronu Adam Mosseri, Friend Map (Arkadaş Haritası) hakkında konuştu. Mosseri, bu özelliğin varsayılan olarak kapalı geldiğini ve konum paylaşımının tamamen kullanıcının isteğine bağlı olduğunu belirtti.

Konum paylaşımı sadece seçilen kişilerle sınırlı kalıyor

Friend Map özelliğini açan kullanıcılar, konumlarını üç farklı grupla paylaşabiliyor: özel olarak oluşturdukları bir liste, Yakın Arkadaşlar listesi ya da karşılıklı olarak birbirini takip ettikleri kişiler.

Aynı zamanda kullanıcılar, hikâyelerine konum etiketi eklediğinde bu hikâye harita üzerinde 24 saat boyunca görünüyor. Ancak bu, gerçek zamanlı bir konum paylaşımı değil; yalnızca hikâyeyi görebilen takipçilere gösteriliyor. Instagram, bu özellikle konum paylaşımını tamamen kullanıcı kontrolüne bırakmayı hedefliyor.