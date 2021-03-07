Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir video paylaşımında, beğeni gizleme özelliği ile ilgili açıklama yaptı. Mosseri aynı zamanda geçtiğimiz günlerde 'yanlışlıkla' bu özelliği çok daha fazla kişi üzerinde test etmeleri sebebiyle de özür diledi.

Instagram geçtiğimiz günlerde yeni bir özellik kullanıma sundu. Canlı yayınlara katılım sayısının iki kişiden dört kişiye yükseltildiği 'Live Rooms' isimli bu özelliğin karşımıza çıktığı gün aynı zamanda bir de sorunla karşılaşmıştık. Pek çok kullanıcının Instagram'daki beğeni sayıları gizlenmişti. Haliyle uzun zamandır yolda olduğu konuşulan beğeni gizleme özelliğinin sonunda geldiği düşünülse de, kısa süre sonra Instagram'dan gelen açıklama durumu açıklığa kavuşturdu.

Instagram bunun 'yanlışlıkla' olduğunu ve yeni özelliklerini yayınlarken yanlışlıkla hala test aşamasında olan beğeni gizleme özelliğini çok daha fazla kişi için kullanıma sunduklarını ifade etti. Ardından sorun çözüldü ve beğeni sayıları geri geldi. Şimdi ise Instagram'ın CEO'Su Adam Mosseri konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve hem yaşanan bu aksaklık ile ilgili özür diledi hem de beğeni gizleme özelliğinin gidişatı ile ilgili konuştu.

Instagram, beğeni gizleme özelliği üzerinde çalışmaya devam ediyor:

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile duruma netlik kazandıran Mosseri, beğeni gizleme özelliğinin gündemlerinde olduğunu ve bu özellik üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Bir yıldan uzun bir süredir gündemde olan, uzun zamandır test edilen bu özelliğin akıbeti bir türlü belli olmamıştı ve kullanıcılar artık özelliğin gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştı.

Ancak Mosseri'nin yaptığı açıklamaya göre Instagram beğeni gizleme özelliği üzerinde çalışmayı 2020 yılında aniden değişen gündem sebebiyle bırakmak durumunda kalmış. Özellik üzerinde çalışan ekip, pandemi sebebiyle küçük işletmelere destek, salgın ile ilgili doğru bilgiye ulaşılması gibi konulara odaklanırken bir yandan da ırkçılık probleminin ABD'de yeniden gündeme gelmesiyle platformda bu durum ile ilgili çalışmalar yapılmış. Bu da aniden değişen gündem sebebiyle ekibin özelliği bir süreliğine rafa kaldırmasına sebep olmuş. Şimdi ise yeniden beğeni gizleme özelliği üzerinde çalışılmaya başlanmış.

Mosseri'nin açıklamasına göre ekip, beğeni gizleme özelliğini bir nevi 'isteğe bağlı' olarak sunmanın yolunu arıyor ve bu sayede kişisel bir tercih haline getirerek isteyenlerin beğeni sayısını göstermesine izin vermeyi planlıyor. Özelliğin son hali ne olacak ve gelinen noktada Instagram'da neler değişecek, bunu da hep birlikte göreceğiz.