Dünyanın dört bir yanından Instagram kullanıcıları, gönderilerdeki beğeni sayılarını görememeye başladılar. İlk etapta yıllar önce gündeme gelen beğeni sayısının gizleneceği akıllara gelse de Instagram tarafından yapılan açıklamalar, durumun bir hatadan kaynaklandığını gözler önüne serdi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi kısa video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram, bir yıldan daha uzun bir süre önce kullanıcıların beğeni sayılarını gizleyeceğini, sadece hesap sahibinin kaç beğeni olduğundan haberdar olacağını açıklamıştı. Hatta bununla ilgili harekete de geçen şirket, bu özelliği Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülkede test etmeye başlamıştı. Ancak bu durum bir süre sonra unutuldu ve Instagram, beğeni gizleme özelliği ile ilgili de açıklama yapmayı bırakmıştı.

Dünse çok sayıda Instagram kullanıcısı, hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştılar. Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, bir anda gönderilerdeki beğeni sayılarını göremez oldular. İlk önce bunun nedeni anlaşılamadı. Bazı kullanıcılar, yıllar önce gündeme gelen meselenin hayata geçtiğini düşündüler. Ancak durum böyle değildi. Instagram yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, bunun bir hata sonucu meydana geldiği ifade edildi. Instagram, beğeni gizleme özelliğine dair testler yaparken, yanlışlıkla çok sayıda kullanıcıyı test sürecine dahil etmişti.

"Yeni bir özelliği test ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalar, isimsiz bir sözcü tarafından yapıldı. Yapılan açıklamalarda, beğeni sayılarını gizlemeye ilişkin yeni bir özelliğin test edildiği ancak yanlışlıkla çok sayıda kullanıcının bu test sürecine dahil edildiği ifade edildi. Bunun bir hata olduğunu kabul eden Instagram sözcüsü, çalışmalarını sürdürdüklerini ve mümkün olan en kısa sürede beğeni sayısının görünmeme sorununun ortadan kalkacağını söyledi.

Şirket sözcüsü, üzerinde çalıştıkları yeni özelliğin ne olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Ancak yaşanan bu gelişme, Instagram'ın yıllar önce kafaya koyduğu beğeni sayısı gizleme özelliğinin yeniden gündeme geldiği anlamına geliyor. Kim bilir, belki de Instagram, kullanıcılardan gelecek tepkiyi ölçmek adına böyle bir şey yapmış ve bunun adına da hata demiştir... Tüm bu bilinmezler, önümüzdeki haftalarda anlaşılır hale gelecek.