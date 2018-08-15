Artık Instagram DM'den Anket ve Soru Oluşturabilirsiniz

Mobil uygulamasını güncelleyen Instagram, direkt mesajlara soru sorma ve anket oluşturma özelliği getirdi.

Instagram, Hikayeler’e getirdiği anket ve sorular özelliği sayesinde kullanıcıların kararsız kaldıkları konularda ya da egolarını şişirmek istediklerinde takipçilerine açık uçlu ya da çoktan seçmeli sorular sormasına imkan sağladı.

Ancak bu özellik tam olarak yeterli değildi. Bir konu hakkında sadece bir kişinin fikrini merak ettiğinizde bir anket oluşturmak ya da soru sormak için hikayeyi tüm takipçileriniz ile paylaşmanız gerekiyordu.

Instagram, bu durumu düzeltmek için Instagram Direct’e soru sorma ve anket oluşturma özelliği ekledi. Artık yalnızca paylaştığınız hikayelerde değil, Direct üzerinden paylaştığınız gönderilerde de anket ya da soru oluşturabileceksiniz.

Direct üzerinden soru ya da anket oluşturmak oldukça kolay. Öncelikle Instagram Direct penceresini açın. Ardından anket ya da soru göndermek istediğiniz kişinin yanında bulunan kamera ikonuna dokunun. Ekranı yukarı kaydırın ve bir anket ya da soru oluşturun.