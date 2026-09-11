Instagram, etiketlendiğiniz gönderileri direkt profilinizde kendi gönderilerinizin yanında gözükmesine izin vermeye başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri konumundaki Instagram, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, platformdaki profil düzenini baştan aşağı değiştirecek ve kullanıcıların profilleri üzerindeki kontrolünü artıracak bir yenilik duyurdu.

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Yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar, başka bir hesap tarafından etiketlendikleri gönderileri doğrudan kendi ana profil ızgaralarına ekleme imkânına sahip olabilecek. Önceden sadece profildeki etiketlenenler kısmında bu gönderiler yer alıyordu.

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Etiketlendiğiniz gönderileri profilinize ekleyebileceksiniz

Artık isterseniz kendi paylaştığınız gönderilerin yanına etiketlendiğiniz gönderileri de ekleyebileceksiniz. Hepsi birlikte direkt profil kısmındaki gönderiler bölümünde gözükebilecek. Özellikle arkadaşlarla çıkılan tatiller, konserler veya geceler sonrasında yaşanan klasik bir sosyal medya senaryosu böylece çözüme kavuşuyor. Ortak gruptan bir arkadaşınızın en iyi grup fotoğrafını sizden önce paylaşıp sizi etiketlediği durumlarda aynı fotoğrafı kendi hesabınızdan tekrar paylaşmak hoş olmayabiliyordu. Instagram’ın bu yeni hamlesi, yeniden paylaşım yapma ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor.

Yeni özellik, kullanım kolaylığı açısından birkaç farklı erişim noktasıyla birlikte geliyor. Etiketlendiğiniz bir gönderiyi profil ızgaranıza eklemek istediğinizde bunu size gelen DM bildiriminden, doğrudan gönderinin kendisinden ya da profilinizdeki "Etiketlendiğin Gönderiler" sekmesinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Fikrinizi değiştirmeniz durumunda ise gönderiyi dilediğiniz an ana profilinizden kaldırabiliyorsunuz.

İşlem sırasında orijinal gönderi yerinde kalmaya devam ediyor. Yani bir içeriği profil ızgaranıza eklemek, o içeriği klonlamıyor veya orijinal sahibinin paylaşımını etkilemiyor. Aynı şekilde gönderiyi profilden kaldırdığınızda, içerik "Etiketlendiğin Gönderiler" sekmesinden silinmiyor, sadece ana akış vitrininizden gizlenmiş oluyor.

Bu adım, Instagram'ın son dönemde kullanıcıların profil görünümlerini daha özgür bir şekilde yönetebilmeleri için attığı geniş kapsamlı adımların bir parçası olarak öne çıkıyor. Haziran ayında platform, kullanıcıların profillerindeki gönderilerin sırasını değiştirmelerine olanak tanıyan bir özellik de tanıtmıştı.