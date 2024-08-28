Instagram, fotoğraflara doğrudan metin ya da çıkartma ekleme ve katmanlama özelliklerini kullanıcılarına sunuyor. Yeni güncellemelerle içerik düzenleme daha kolay.

Instagram, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bir yeniliği hayata geçirdi. Artık Instagram'da gönderilerinize doğrudan düzenleyici üzerinden metin ya da çıkartma ekleyebileceksiniz. Bu yenilikle birlikte, fotoğraflara bilgi eklemek ve içerikleri daha belirgin formata getirmek mümkün olacak.

Yeni metin ekleme özelliği, kullanıcıların fotoğraflarını ayrı bir uygulamada düzenleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Artık bir fotoğrafın üzerine metin eklemek için başka bir uygulama kullanılmasına gerek kalmayacak. Ayrıca Instagram, fotoğraflara çıkartma olarak başka bir fotoğraf ekleme imkanı da sunuyor. Bu katmanlama özelliğiyle birlikte kullanıcıların fotoğraflarını daha yaratıcı hale getirmelerini sağlıyor. Katmanlanmış fotoğrafların şekillerini dikdörtgen, kare, daire, kalp veya yıldız gibi farklı şekillerde değiştirebilmek de mümkün olacak. Tek bir gönderide dönen resim sınırı ise 20 fotoğraf ve videoya kadar artırıldı.

Fotoğraflara doğrudan metin ekleme özelliği geliyor

Instagram sadece fotoğraflar için değil, Reels ve hikayeler için de yeni güncellemeler sundu. Kullanıcılar, metinlerini daha etkileyici hale getirmek için yeni yazı tipleri, efektler ve animasyonlar kullanabilecekler. Yeni özellikler içeriklerin daha fazla çeşitlilik kazanmasına olanak tanıyor olacak.

Yeni metin ekleme ve katmanlama özellikleri, kullanıcıların içeriklerini doğrudan uygulama üzerinden daha esnek ve yaratıcı bir şekilde düzenlemelerine olanak tanıyor. Bu yenilikler sayesinde Instagram’da daha özgün ve ilgi çekici paylaşımlar görmek mümkün olacak.