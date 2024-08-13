Instagram'ın yeni 'Throwback Feed' özelliği, eski paylaşımlarınızı kronolojik olarak geri getirebilir. Henüz belirsiz olan bu test ile ilgili gelişmeler bekleniyor.

Geçmişteki anıları veya eski gönderileri tekrar paylaşmayı sağlayan "Throwback Feed" özelliği Instagram'da test ediliyor! Yeni uygulanan bu test hamlesi, Instagram’ın geçmiş anıları canlandırarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçladığı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Instagram'ın yeni test ettiği 'Throwback Feed' özelliği, kullanıcıların geçmişte paylaştıkları tüm içeriklere kronolojik olarak erişim sağlamalarına olanak tanıyacak gibi görünüyor.

Eski paylaşımlar yeniden göz önünde mi olacak?

Throwback Feed, genellikle kullanıcıların geçmişte paylaştıkları içeriklere geri dönmelerini ve bunları yeniden paylaşmalarını sağlar. Bu tür bir özellik, sosyal medya platformlarının kullanıcıların eski içeriklere erişimini artırarak geçmiş paylaşımları yeniden görünür hale getirmeyi amaçladığı bir trendin parçasıdır. Sosyal medya platformları, bu özelliklerle kullanıcıların geçmiş anılarına daha kolay ulaşmalarını sağlamayı hedefliyor. Instagram da bu hedef doğrultusunda adımlar atan platformlardan biri olacak gibi görünüyor.

Bu yeni özelliğin, kullanıcıların kendi geçmiş içeriklerinin yanı sıra, diğer kullanıcıların kronolojik olarak paylaştığı hikayeleri ve gönderileri görmelerine olanak tanıyabileceği düşünülüyor. Instagram'ın "Throwback Feed" özelliğinin test sonuçları ve bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair detaylar ise ilerleyen günlerde açıklanacak.