Sosyal medya platformları arasındaki iş birlikleri her geçen gün artıyor. Kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bu entegrasyonlar, içerik paylaşım alışkanlıklarını da değiştiriyor. Instagram ve Spotify arasında yapılan son yenilik ise müzik odaklı paylaşımları ön plana çıkarıyor. Artık Instagram kullanıcıları, Spotify şarkılarını Hikâyeler ve Notlar üzerinden kısa kesitlerle paylaşabilecek.

Instagram, artık Spotify’daki şarkıları paylaşmayı çok daha kolay hale getirdi. Bundan böyle hem Hikâyeler’de hem de Notlar’da dinlediğiniz şarkıların kısa bir bölümü doğrudan görülebilecek.

Artık Spotify’dan Instagram Hikâyeleri’ne bir şarkı paylaşıldığında yalnızca bağlantı linki değil, şarkının kısa bir önizlemesi de yer alacak. Böylece paylaşılan hikâyeler sadece görsel değil, dinlenebilir içeriklerle de zenginleşmiş olacak.

Notlara eklenen şarkılar 30 dakika içinde otomatik güncelleniyor

Hikâyeyi izleyenler, müzik etiketine dokunarak şarkıyı direkt Spotify’da açabilecek. Yani paylaştığınız hikâye artık sadece görsel değil, dinlenebilir bir hâl alıyor. Benzer şekilde Notlar kısmında da yenilik var. Bir not yazarken müzik simgesine dokunup “Spotify’dan paylaş” dediğinizde, o anda dinlediğiniz şarkı otomatik olarak notunuza ekleniyor.

Eğer o anda müzik dinlemiyorsanız, 30 dakika içinde açtığınız ilk şarkı otomatik olarak notunuza yansıyacak. Arkadaşlarınız da bu notlara dokunarak parçayı kendi beğenilerine ekleyebilecek. Spotify tarafında da işler kolaylaştırılmış durumda; dinlediğiniz şarkıyı paylaşmak istediğinizde Instagram seçenekleri arasında artık Notlar simgesi de çıkıyor. Müzik paylaşımı iki uygulama arasında karşılıklı hale geldi. Tüm bu yenilikler şu anda iOS ve Android kullanıcıları için dünya genelinde aktif.