Instagram, son güncellemesiyle birlikte mobil uygulamasına Öküz Yılı temalı içerikler ekledi. Peki şu an için bazı hesaplarda görüntülenen Öküz Yılı etiketi ve filtresi nedir, nasıl kullanılır?

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından ikisi olan Facebook ve Instagram, Çin takvim sisteminin 12 yıllık hayvan döngüsünün ikinci yılını temsil eden Öküz Yılı için mobil uygulamalarına birtakım etiketler ve artırılmış gerçeklik efektleri ekledi.

An itibarıyla Instagram uygulamasını son sürüme güncellediğinizde, Hikayeler satırının en başında üzerinde kırmızı renkli öküz simgesi bulunan bir hikaye görüyorsunuz. Bu hikayeyi açtığınızda ise takip ettiğiniz hesapların Instagram’ın Öküz Yılı etiketi ya da AR filtrelerini içeren hikayelerini art arda görüntüleyebiliyorsunuz.

Öküz Yılı nedir?

Öküz Yılı, hepimizin kullandığı miladi takvimin yanı sıra kendi takvim sistemine de sahip olan Çin'in 12 yıllık hayvan takvimi döngüsünde ikinci sırada yer alıyor. Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha (Mitolojik bir varlık olsa da), Yılan, At, Koyun, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz Yılı'ndan oluşan 12 hayvanlı Çin takviminde öküzler; güvenilir ve istikrarlı olarak kabul edildikleri; ayrıca görevlerine yaklaşımlarında düzenleyici veya sistematik oldukları için yer almaktadır.

Instagram Öküz Yılı etiketi nasıl kullanılır?

#Adım 1: Instagram uygulamasını açın.

Instagram uygulamasını açın. #Adım 2: Hikaye oluşturma ekranına gelin.

Hikaye oluşturma ekranına gelin. #Adım 3: Hikayeye eklemek için bir fotoğraf çekin ya da galerinizdeki bir fotoğrafı seçin.

Hikayeye eklemek için bir fotoğraf çekin ya da galerinizdeki bir fotoğrafı seçin. #Adım 4: Ekrana dokunarak parmağınızı yukarı kaydırın.

Ekrana dokunarak parmağınızı yukarı kaydırın. #Adım 5: En üstte yer alan üç Öküz Yılı etiketinden birini seçin.

Hepsi bu kadar! Hikayenizi paylaştığınız andan itibaren sizi takip eden kişiler, Öküz Yılı hikayelerini açtıklarında sizin hikayenizi de görüntüleyecekler.

Instagram Öküz Yılı filtresi nasıl kullanılır?

#Adım 1: Instagram uygulamasını açın.

Instagram uygulamasını açın. #Adım 2: Hikaye oluşturma ekranına gelin.

Hikaye oluşturma ekranına gelin. #Adım 3: Parmağınızı deklanşör tuşunun üzerine getirerek sola kaydırın.

Parmağınızı deklanşör tuşunun üzerine getirerek sola kaydırın. #Adım 4: Öküz Yılı filtresine geldikten sonra bir fotoğraf ya da video çekin.

Öküz Yılı filtresi ile oluşturduğunuz hikayeler, tıpkı Öküz Yılı etiketi bulunan hikayeler gibi Instragram akışının en başında bulunan Öküz Yılı hikayeler derlemesinin içinde yer alacak ve sizi takip edenler hikayenizi buradan görüntüleyebilecekler.

Instagram’ın yanı sıra Facebook da Öküz Yılı kutlamalarını boş geçmedi ve mobil uygulamasındaki “beğen” butonunu Öküz Yılı temasını yansıtacak şekilde yeniden tasarladı. Instagram ve Facebook’taki Öküz Yılı güncellemesinin ne kadar kalacağı ise şu an için bilinmiyor.