Instagram'ın Hikaye özelliği her gün milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor ve insanların toplulukları ve takipçileriyle etkileşim kurmasının en etkili yolu. Peki bu özelliği ne kadar doğru kullanıyoruz?

Instagram Hikayeler hayatımıza gireli neredeyse 4 yıl oldu ve kullanıcıların akış sayfalarının üstünde küçük baloncuklar olarak görüntülenen fotoğraflar ve video klipler, oldukça popüler hale geldi. Geçtiğimiz ocak ayında 500 milyon kişi Instagram'da hikaye yayınladı ya da izledi ve bu rakam 2017 verilerinin %66 kadar üstünde.

Bu kadar popüler bir özellik olmasına rağmen hala Instagram Hikayeler'i doğru şekilde kullanma kuralları tartışılıyor. Instagram Hikayeler hızla paylaşılabiliyor ve 24 saat içinde kayboluyor. Bu nedenle kullanım amacı gönderilere göre daha farklı ve insanlarla kısa süre içinde doğrudan iletişim kurma odaklı bir özellik denebilir. İşte hikaye atarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar:

1- Kendiniz olun

Birçok insan instagram'da içerik paylaşmadan önce tıpkı gönderilerinde olduğu gibi fazlasıyla özeniyor. Filtreler, uygulamalar ve hatta photoshop'a kadar giden büyük bir değişim süreci. Aslında hikayeler Instagram'ın daha samimi tarafı ve yakaladığınız anları olduğunuz gibi paylaşmanız daha doğru.

Yani ideal bir Instagram hikayesinde ilk beklenti, paylaşım yapanların fotoğraf ya da videolar üzerinde oynama yapmadan yüklemesi. Güney Kaliforniya Üniversitesi Annenberg İletişim ve Gazetecilik Okulu'nda bir medya profesörü olan David Craig, insanların hikayelerinde kendileri olmaları gerektiğini ve hikayelerin toplulukları ile arasındaki ilişkiyi beslemelerine yardımcı olduğunu söylüyor.

2- Günlük paylaşımlar için kullanın

Evet Instagram'da hikayeler 24 saat içinde siliniyor ve burada anahtar kurallardan biri günlük bir paylaşım yapmak. Hikayeler daha doğal, anlık bir yaklaşımla atılmalı ve paylaşımın orada kalması uzun süre durması için hiçbir sebebi olmamalı.

Örneğin, eğer bir eğlenceye, tatile gittiyseniz ya da önemli bir anı yakaladıysanız bunu tekrar tekrar hatırlamak için gönderi olarak paylaşmanız daha doğru. Ancak yemek yemek ya da spor yapmak gibi daha günlük olayları hikayenizde paylaşarak takipçilerinizle küçük çaplı bir etkileşim yaratabilirsiniz.

3- Belirsizlik yaratmayın

Instagram Hikayeler, kullanıcılara görüntüyü doğrudan aktarmanın hızlı bir yolu ve kısa süreli oldukları için olabildiğince farklılıktan kaçının. Hiçbir zaman çocuğunun fotoğrafını yayınlamamış birinin daha açıklayıcı olmasına rağmen gönderi yerine bir hikaye paylaşması nitelikli olmayabilir.

Yani olabildiğince kendinizden bir şey katın ya da takipçilerinize tanıdık bir ortam oluşturun. Sürprizlerle dolu bir paylaşımın eksik açıklanması karışıklık ya da ilgisizlik yaratabilir.

4- Gizlilik önemli

Gizli hesaplar aslında kullanıcıların özel alanı. Tüm sosyal medya kullanıcılarının yaklaşık %45'inin hesabı gizli. Günümüzde tanınmış insanlar da hesaplarını gizli duruma getirebiliyor. Bu durum dezavantaj gibi görünse de aslında öne çıkan kişiler için bir avantaja dönüşebilir.

Sevdiğiniz birinin profilini ve hikayelerini görüntüleyebilmek bir ayrıcalık. Eğer o hesapta olmazsanız yayınlanan her şey 24 saat sonra sonsuza dek yok olacak. Özel bir alana girmek kullanıcılar için motive edici ve birebir iletişim kurma hissinin yolunu açıyor. Ayrıca taciz ve kötü yorumlara karşı etkili bir yöntem. Eğer kötü niyetli insanlardan kaçınmak ve takipçilerinizin huzurunu sağlamak istiyorsanız, gerektiği yerde hesabınızı gizleyin.

5- Takipçilerle etkileşim

Instagram'da gizli profiller için platformda içerik görüntüleme veya yayınlama konusunda zor bir kural yok. Kötü yorumlardan ve tacizlerden büyük ölçüde kaçınabilirsiniz. Ancak tam tersini de ele almak gerekir. Birisi hikayenizi alkışlarsa veya kalp gönderirse onlara teşekkür etmek oldukça kibar ve etkili bir yaklaşım.

Instagram hikayeleri daha gerçek zamanlı bir etkileşim ve topluluğunuza ya da sıkı takipçilerinize edeceğiniz bir teşekkür, jest onları size daha çok bağlayacak, ilişkileri geliştirecektir. Hikayelerinizde narsist bir tavır takınmak yerine etkileşim içine girmek sizi daha erişilebilir yapar ve etkileşiminizi artırır.