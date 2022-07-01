Instagram, yeni bir özellik test etmeye başladı. Bir özellikten ziyade 'değişim' olarak da ifade edebileceğimiz güncelleme ile birlikte platformdaki tüm videolar Reels olarak paylaşılacak. Instagram'ın yeni özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağı ise bilinmiyor.

Dünyanın en popüler görsel içerik paylaşım platformu Instagram, kullanıcı deneyimini baştan aşağı değiştirecek yeni bir özelliği test etmeye başladı. İlk kez sosyal medyada sızdırılan sonrasında Instagram tarafından da doğrulanan bu özellik, platformdaki tüm videoların Reels olmasını sağlayacak.

Bir Meta sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, bu özelliğin platformdaki video deneyimini iyileştirmek ve basitleştirmek için atılmış olan bir adım olduğu ifade edildi. Ancak bu özellikle ilgili hala bilinmeyen bazı hususlar var. Örneğin; videoların ölçekleri. Bilindiği üzere; Reels videolar dikey olarak paylaşılıyor. Kullanıcılar, video şeklindeki gönderileri ise dikey veya yatay olarak paylaşabiliyorlar. Ölçeğin otomatik olarak değiştirilip değiştirilmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Test programına dahil edilen kullanıcılar, bir bildirim görmeye başladılar

Geliştirilen yeni özellik için test programına dahil edilen kullanıcılar, bir bildirimle karşılaşıyorlar. Bu bildirimde, videoların artık Reels olarak paylaşılacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte, kullanıcılar uyarılıyor. Bu uyarıda Reels olarak paylaşılan video diğer kullanıcılar tarafından remikslenebileceği ifade ediliyor. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Hesabı gizli olan kullanıcılar tarafından paylaşılan Reels videolar, yalnızca takipçileri tarafından görülüp remikslenebilecek. Hesabı herkese açık olan kullanıcılar ise remiks özelliğini kapatabilecekler.

Instagram, yeni özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağına dair hiçbir şey söylemedi. Ancak özelliğin test aşamasına gelmiş olması, Instagram'daki yeni dönemin çok yakında başlayabileceğini gözler önüne seriyor.