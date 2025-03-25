Instagram, okul kaynaklı zorbalık şikayetlerini 48 saat içinde değerlendirecek yeni bir bildirim sistemi başlattı.

Instagram, okullarla el ele verip zorbalığa karşı harekete geçiyor. Yeni program sayesinde, gelen şikayetler çok daha hızlı değerlendirilecek.

Instagram’da zorbalık şikayetlerine artık “okuldan geldi” ayrıcalığı tanıyacak. Meta’nın başlattığı yeni programla, öğretmenler ve okul yöneticileri yaşanan sorunları doğrudan bildirip öncelikli işlem yapılmasını sağlayabilecek.

Okullardan gelen şikayetlere 48 saatte yanıt verilecek

Meta, Instagram’da yaşanan zorbalık vakalarına daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla “Okullar Ortaklık Programı” adlı yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu. Şirket, bu program kapsamında ortaokul ve liselerde görev yapan okul yetkililerinin, öğrenciler arasında yaşanan sorunları doğrudan Instagram üzerinden bildirebileceğini açıkladı.

Programa katılan okulların bildirimleri, Instagram tarafından diğer şikayetlere göre daha hızlı değerlendirilecek. Meta, bu şikayetlere 48 saat içinde dönüş yapılacağını ve ilgili okul hesaplarına “okul ortağı” rozeti ekleneceğini belirtti. Yetkililere ayrıca Instagram’ın bildirim araçları ve güvenlik kaynakları hakkında rehberlik sağlanacak.

Meta, programa destek için yeni bir içerik denetleme ekibi oluşturmayacağını, mevcut sistem üzerinden işlemlerin yürütüleceğini bildirdi. Şikayetlerin detaylandırılabilmesi için okullara ek açıklama ekleme imkânı da sunulacak. Şu anda ABD'deki okullar, programa katılmak için bekleme listesine alınmaya başlandı.

Instagram, geçmişte de zorbalıkla mücadele amacıyla çeşitli araçlar sundu. Ancak Meta bu yeni adımla okul yetkililerine doğrudan müdahale etme yetkisi tanıdığını ve böylece platformda karşılaşılan zararlı davranışlara daha hızlı müdahale edilmesini amaçladığını ifade etti.