Meta, X’in açık kaynaklı Topluluk Notları sistemini Facebook, Instagram ve Threads platformlarında test etmeye başladı.

Meta’nın, sosyal medya platformlarında bilgi doğruluğunu artırmayı hedefleyen yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açıklandı. X’in açık kaynaklı derecelendirme sistemini temel alan Topluluk Notları özelliğinin, Facebook, Instagram ve Threads’te test edilmeye başlandığı duyuruldu.

X'in sevilen özelliği Topluluk Notları'nın Facebook ve Instagram'da test edilmeye başladığı ortaya çıktı. Peki, bu özellik nasıl çalışacak? İşte tüm detaylar!

Meta'nın yeni içerik doğrulama yöntemi devrede

Meta, ocak ayında yaptığı açıklamada, mevcut doğrulama sistemini değiştireceğini ve Topluluk Notları sistemine geçeceğini duyurmuştu. 18 Mart itibarıyla başlayan test süreci, ABD’de Facebook, Instagram ve Threads’te yürütülüyor. Ancak bu süreçte kullanıcıların eklediği notlar başlangıçta herkese açık olmayacak. Şirket, sistemin nasıl çalıştığını görmek için ilk etapta notların yazılması ve değerlendirilmesini test edecek.

Topluluk Notları'na katkıda bulunmak isteyen kullanıcıların bazı şartları karşılaması gerekiyor. Kullanıcıların 18 yaşından büyük olması, en az altı aydır aktif bir hesabının bulunması ve telefon numarasını doğrulamış olması şart koşuluyor. Meta, programa katılacak kişileri rastgele seçecek ve süreci kademeli olarak genişletecek.

Topluluk Notları en fazla 500 karakter uzunluğunda olacak ve bir kaynak bağlantısı içermesi gerekecek. Başlangıçta, notların kim tarafından yazıldığı görülmeyecek. Meta, değerlendirme sürecinde farklı bakış açılarından kullanıcıların fikir birliği sağlamasını bekliyor. Bir notun yayınlanabilmesi için, geniş bir görüş yelpazesinden gelen kullanıcıların içeriğin yararlı olduğuna dair ortak bir değerlendirmeye varması gerekecek.

Meta’nın, test sürecinin tamamlanmasının ardından Topluluk Notlarını İngilizce, İspanyolca, Çince, Vietnamca, Fransızca ve Portekizce dillerinde kullanıma sunmayı planladığı belirtildi. Şirketin, ABD dışında mevcut üçüncü taraf doğrulama sistemini sürdürmeye devam edeceği ancak ilerleyen süreçte Topluluk Notları’nı küresel çapta genişletmeyi hedeflediği aktarıldı.