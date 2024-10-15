Instagram, kullanıcıların hesap bilgilerini daha etkili bir şekilde paylaşmasını sağlayan dijital profil kartı özelliğini duyurdu.

Instagram, kullanıcılarının hesaplarını paylaşma biçiminde önemli bir yenilik sunuyor. Artık kullanıcılar hesap bilgilerini içeren dijital bir profil kartı ile arkadaşlarına ulaşabiliyor olacak. İki taraflı bir tasarıma sahip olan bu profil kartı, kullanıcıların fotoğraflarını, biyografilerini ve QR kodunu bir araya getirerek hesap bilgilerine hızlı erişim imkanı tanıyor.

Kullanıcılar, profil kartlarını kişiselleştirerek kendi bağlantılarını ekleyebilir ve istedikleri bir şarkıyı da seçebilir. Ayrıca profil kartının arka plan resmini değiştirme seçeneği ile kartı adeta bir dijital kartvizit haline getirmek mümkün olacak gibi.

Yeni özellik ile hesap tanıtımı kolaylaşıyor

Profil kartını oluşturduktan sonra, kullanıcılar arkadaşlarıyla kolayca paylaşabilir veya diğer sosyal medya platformlarında yayınlayabiliyor olacak. Instagram’ın yeni profil kartı özelliği, hesap paylaşımını daha eğlenceli hale getireceğe benziyor.

Yeni profil kartı özelliği kullanıcıların ilgi alanlarını ve kişisel bilgilerini daha görünür hale getirirken içerik üreticileri için işbirliği ve iletişim kurma sürecini de kolaylaştırıyor. Hesapları daha pratik bir şekilde tanıtma imkanı sunan bu özellik bir yandan da sosyal medya etkileşimlerini zenginleştireceğe benziyor.