Instagram, Reels videolar için resim içinde resim özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, Instagram'dan çıksanız bile küçük bir ekrandan video izlemeye devam etmenizi sağlayacak.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcı deneyimini çok daha iyi hâle getirmek için sürekli yeni özellikler üzerinde çalışıyordu. Şimdi ise şirketin çok kullanılan Reels videolarına büyük bir yenilik geleceği ortaya çıktı.

Uygulama araştırmacısı Radu Oncescu tarafından keşfedilen özellik, Instagram Reels videolara resim içinde resim özelliği getirecek. Bu da tıpkı. YouTube gibi platformlarda olduğu gibi videoların ekranın bir köşesinden küçük bir pencereden izlenebileceği anlamına geliyor.

Instagram’dan çıktığınızda bile Reels izlemeye devam edebileceksiniz

Özellik, şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test edilmeye başladı. Tam olarak nasıl gözükeceğine dair bir ekran görüntüsü yok ancak nasıl aktifleştirilebileceğini görebiliyoruz. Direkt olarak bir Reels’in seçeneklerine girdiğinizde “Resim İçinde Resim” yazan bir bölüm göreceksiniz. Bunu aktifleştirmeniz yeterli.

Resim içinde resim özelliği, farklı şeyler yaparken Reels izlemek isteyenleri mutlu edecek bir özellik. Özellik sayesinde Instagram’dan ayrılsanız ve başka uygulamalara geçseniz bile küçük bir pencere sayesinde izlemeye devam edebileceksiniz. Şu anda test aşamasında olan işlevin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.