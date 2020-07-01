Instagram kullanıcıları, son görülme özelliğinin varlığından beri DM konusunda pek de rahat değil. Instagram son görülme kapatma işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık.

Bazılarının gelir kaynağı, bazıları için hayatı yaşadığı yer, bazılarının da gündelik hayatta zaman zaman kullandığı bir yer olan Instagram, birçoğumuzun olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Yeni özellikleriyle veya deneme aşamasındaki özellikleriyle çok tartışılan bir platform.

Instagram'ın mevcut özellikleri kimimizin takdirini toplarken kimimiz için de çok gereksiz olarak görülebiliyor. Son görülme özelliği konusunda hangi taraftasınız bilmiyoruz, ancak bu özelliğe dair bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyoruz. Instagram son görülme kapatma nasıl yapılır sorusunun cevabını ve Instagram’a dair bazı merak edilenleri yazımızın ilerleyen kısmında sizlerle paylaştık.

Instagram son görülme nasıl kapatılır?

Adım #1: Instagram’ı açın ve profilinize girin.

Instagram’ı açın ve profilinize girin. Adım #2: Sağ üst bölümde bulunan kısma tıklayın ve ardından Ayarlar’a tıklayın.

Sağ üst bölümde bulunan kısma tıklayın ve ardından Ayarlar’a tıklayın. Adım #3: “Gizlilik” yazısına tıklayın.

“Gizlilik” yazısına tıklayın. Adım #4: “Hareket Durumunu Göster” yazısının sağındaki butona tıklayarak, butonu aktif halden pasif hale getirin.

Böylelikle, istediğiniz kişinin son görülme zamanına, anlattığımız bu alternatif yollarla birlikte ulaşabilirsiniz. Unutmayın ki, bu özelliği kullanarak yalnızca özelliği aktif olan kullanıcıları görebilirsiniz.

Instagram son görülme özelliği bilgisayardan nasıl kapatılır?

Adım #1: Tarayıcınızdan Instagram’a giriş yapın,

Tarayıcınızdan Instagram’a giriş yapın, Adım #2: “Hareketler Durumunu Göster” kutucuğundaki işareti kaldırın,

“Hareketler Durumunu Göster” kutucuğundaki işareti kaldırın, Adım #3: Artık, DM kutusuna geldiğinizde takipçilerinizin veya mesajlaştığınız kişilerin son görülmesini göremezsiniz.

Instagram, PC’lerde de kullanıcılara sunduğu bu özelliği, son görülme konusunda meraklılara veya bu özellikten işi gereği avantaj sağlayan kişiler için bunu sunduğunu söyleyebiliriz. Instagram’ın son görülme özelliği, ilk kez uygulanmaya başladığında birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Giderek WhatsApp özelliklerini yansıttığı, çiftler arasında sorunlara yol açabileceği hakkında sosyal medyada birçok espriyle karışık şekilde haberler yer almıştı. Zamanla, tıpkı diğer özellikler gibi, birçoğumuz bu özelliğe alıştık desek yalan söylüyor sayılmayız. Bunun nedeni, Instagram’ı çok sık şekilde kullanıyor olmamız olabilir.

Instagram son görülme özelliği ne işe yarar?

Son görülme özelliği, Instagram’ın DM (Direct Message) bölümünde, “Şu an aktif”, “10 dakika önce aktifti” gibi bildiriler sunan özelliğidir. Bu sayede, kullanıcıların Instagram üzerinden yapmış olduğu son girişi görürürüz fakat bu özelliği kullanmak, yine biz kullanıcıların isteğiyle gerçekleşir. Kullanmak istemediğimiz takdirde, yukarıda anlattığımız şekilde bu ayarlarınızı kapatabilirsiniz.

Son görülme özelliği, Instagram’ın kullanıcılara 2018 yılında sunduğu bir özelliktir. Instagram kullanıcılarının ilk başlarda pek ısınamadığı bir özellik olarak ortaya çıktı gibi görünse bile aylar içinde platformdaki kullanımı açıklığa kavuştu ve günümüzde hala kullanılan bir özellik olarak uygulamadaki yerini aldı.

Instagram son görülmeye nasıl bakılır?

Adım #1: Instagram’a giriş yapın.

Instagram’a giriş yapın. Adım #2: Daha önce mesajlaştığınız birinin son görülmesini görmek için DM kutusuna gelin.

Daha önce mesajlaştığınız birinin son görülmesini görmek için DM kutusuna gelin. Adım #3: Kullanıcının son görülme özelliği aktif ise adının altında son görülme anı yazacaktır.

Son görülme özelliğine bakmak, yukarıda anlattığımız şekilde gerçekleşir. İlk çıktığı tarihlerde binlerce kullanıcıdan olumlu ve olumsuz yorumlar olan bu özellik, kişiden kişiye göre farklılık gösteren kullanıcı yorumlarına sahip.