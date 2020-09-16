Facebook, bir süredir kendi platformunda kullanılan otomatik altyazı oluşturma özelliğini Instagram TV'ye getirdiğini duyurdu. Şu an için 16 farklı dilde otomatik altyazı oluşturabilen özelliğin, ilerleyen dönemlerde daha fazla ülke ve dilde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Sosyal medya devi Facebook, mart ayı içerisinde Facebook Live ve Workplace Live için otomatik altyazı oluşturma özelliğini kullanıma sunmuştu. Şimdi bu özelliğin kapsamını genişleten Facebook, Instagram TV videoları için de otomatik altyazı özelliğinin kullanıma sunulduğunu açıkladı. Instagram TV'nin yeni özelliği, 16 farklı dilde kullanılabiliyor.

Bir Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda özelliğin sadece başlangıç aşamasında olduğu, önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla dilin desteklenmeye başlayacağı açıklandı. Yapay zekadan güç alan özellik, Instagram TV'de yabancı dil videolar izleyen kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Artık Instagram TV'de de kullanılabilen otomatik altyazı oluşturma özelliği, makine öğrenimi tekniğine dayanıyor. Videodaki konuşmaları algılayabilme yeteneğine sahip olan yapay zeka, algıladığı konuşmaları belirlenen dillere çevirip, bunları altyazı haline getirebiliyor. Mühendisler, bu yapay zekayı Instagram TV'ye getirmeden önce biraz daha geliştirdiklerini, son dönemlerde sıklıkla telaffuz edilen "kovid" gibi kelimeleri öğrettiklerini ifade ediyorlar.

Facebook, otomatik altyazı oluşturma özelliğini uzun zamandır önemseyen şirketlerden bir tanesi. Hatta sosyal medya devi, 2016 yılında reklamlar için ilk otomatik altyazı oluşturma ürününü duyurdu. Aynı yılın ekim ayına gelindiğindeyse ABD İngilizcesi için çeviri yapılmasını sağlayan ücretsiz bir araç yayınlandı. Ancak açık konuşmak gerekirse Facebook, otomatik altyazı oluşturma konusunda henüz istediği seviyede değil.

Instagram TV'nin yeni özelliği işte böyle görünüyor

Facebook, geçtiğimiz dönemlerde otomatik altyazı oluşturma özelliği nedeniyle eleştirilerin odağına oturmuştu. Bunun nedeni, özellikle de bazı kelimelerin çevirisinin oldukça saçma bir şekilde yapılmasıydı. Bu durum, özellikle de işitme engelli kullanıcılar için ciddi sorunlar oluşturmuştu. Neyse ki bu durumun farkında olan Facebook, çözüm üretmeye çalışıyor.

Facebook, geçtiğimiz ay yayımladığı bir teknik makalede yeni bir konuşma tanıma yazılım çerçevesi geliştirdiklerinden bahsetti. "wav2vec 2.0" olarak isimlendirilen bu yazılım çerçevesinin sadece 10 dakikalık veri etiketleriyle oldukça başarılı olduğunu ifade eden yetkililer, bu konudaki çalışmalarını da sürdürdüklerini açıkladılar. Şirket önümüzdeki yıllarda, otomatik altyazı oluşturma özelliğinin neredeyse hatasız olmasını sağlayacak gibi görünüyor.