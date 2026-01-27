Instagram, WhatsApp ve Facebook'a Ücretli Premium Abonelik Geleceği Açıklandı (Bu Özellikler İçin Kredi Çeker Abone Olursunuz)

Meta; Instagram, Facebook ve WhatsApp'a ücretli abonelik sistemleri getirmeyi planladığını açıkladı. Bu abonelikler, premium özelliklere erişim sağlayacak.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren Facebook, Instagram ve WhatsApp, dünyanın en popüler platformları arasında yer alıyor. Bu platformlar şimdiye kadar tamamen ücretsiz bir şekilde özelliklerine erişim sunuyordu. Yani gelen özellikleri tüm kullanıcılar bedavaya kullanabiliyordu.

Ancak yakında bu durumda bir değişiklik olacağı açıklandı. Meta’nın TechCrunch’a yaptığı açıklamaya göre şirket Instagram, Facebook ve WhatsApp’a premium abonelik sistemleri getirmeyi planlıyor. Bu abonelik sistemlerinin yakında test edileceği belirtilmiş.

Ücretli abonelikler, belli özelliklere erişmeyi sağlayacak

Sınırsız izleme listeleri

Sizi takip etmeyenleri görme

Hikâyeleri sizin izlediğinizi diğer kullanıcıya göstermeden izleme

Süper Beğeni

Hikâye izleyenler arasında arama yapma

Teknoloji devi, açıklamasında yeni abonelik sistemlerinin üretkenlik ve yaratıcılığın yanı sıra gelişmiş yapay zekâ yeteneklerinin önünü açacağını söyledi. Aylık para ödenmesi gerekecek abonelik sistemlerinde kullanıcılar yeni gelen ve şirket tarafından “premium” olarak nitelendirilen özelliklere erişim sağlayabilecekler. Yukarıda bu özelliklerinden bazılarını görebilirsiniz.

Meta, temel özelliklerin ücretsiz kalmaya devam edeceğinin altını çizmiş. Yani şu an sunulan hiçbir özelliğin ücretli olmayacağını düşünebiliriz. Bunun yerine yeni gelecek özellikler aboneliklerle sunulacak. Şirkete göre tek bir deneyimle sınırlı kalmayacak, her biri farklı özellikler sunan birden fazla abonelik paketi seçeneği gelecek. Şirketin yakın zamanda 2 milyar dolara satın aldığı Manus’u da aboneliklerin bir parçası yapmayı planladığı aktarılmış.

Ayrıca Vibes video oluşturma gibi yapay zekâ özelliklerine yönelik abonelikleri test etmeyi planlıyor. Vibes, Meta AI uygulamasına entegre edilen, yapay zekâyla kısa video oluşturup düzenlemeyi sağlayan bir özellikti. Şimdiye kadar ücretsiz kullanılabiliyordu. Ancak artık ek kullanımlar için abonelik gerekecek gibi görünüyor.

Bu abonelik sistemlerinin Meta’nın hâlihazırda sunduğu Verified, yani onaylanmış hesap sisteminden farklı olacağını belirtmek gerek. Şirketin ek abonelik sistemi sunması, daha fazla gelir anlamına geliyor. Ancak kullanıcılar tarafından hiç iyi karşılanacak bir haber değil. Yıllar boyunca bedavaya kullandıkları platformlara kimse durduk yere para vermek istemeyecektir. Her şeyin abonelik sistemine dönüştüğünü düşünürsek bu durum kullanıcı için iyice bıktırıcı bir hâl almaya başladı..