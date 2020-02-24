iPhone kullanıcıları, Instagram'da herhangi bir takipçileri 'takipçilikten' çıkarabiliyorlar. Android içinse böyle bir özellik ne yazık ki yok. Yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre Instagram, kısa bir süre sonra bu özelliği Android platformuna da sunacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi, Facebook'un uzun bir süredir sahip olduğu Instagram. Geliştiriciler, platformun daha da iyi bir mecra haline gelebilmesi için uzun süredir çalışıyorlar ve mobil uygulamalarını sık sık güncelliyorlar. Şimdi ortaya çıkan bilgilerse Instagram'ın Android sürümüne önemli bir özelliğin gelmek üzere olduğunu ortaya koyuyor.

Instagram'ın yaklaşmakta olan yeni özelliği, haberlerimize sık sık konu olan Jane Manchun Wong aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Wong'un yeni keşfine göre iOS işletim sisteminde uzun süredir var olan bir özellik, yapılacak çalışmaların ardından Android kullanıcılarının da hizmetine sunulacak. Ancak açıkça belirtmeliyiz ki Android platformundaki kullanıcıların bu yeni özelliği ne zaman kullanmaya başlayabilecekleri şu an için belirsizliğini koruyor.

iPhone kullanıcıları, bir süredir kendilerini takip eden kullanıcıları 'takipçilikten' çıkarabiliyorlar. Instagram, bu konuda iPhone kullanıcılarına herhangi bir kısıtlama sunmuyor. Bugüne dek böyle bir özellik, ne yazık ki Android için mevcut değildi. Ancak Wong'un keşfi, Instagram'ın kısa bir süre sonra Android kullanıcıları için de aynı özelliği sunacağını gösteriyor.

Özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte Android platformundaki Instagram kullanıcıları, kendilerini takip eden kişileri takipçilikten çıkarabilecekler. Böylelikle kullanıcılar, kendilerini takip etmesini istemediği kişilerden kolaylıkla kurtulmuş olacaklar. Instagram'ın yaklaşmakta olan yeni özelliği, şöyle görünecek;

Instagram yetkilileri, üzerinde çalıştıkları yeni özellikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. Ancak Wong, uygulama kodlarını tersine yürüterek henüz doğrulanmamış özellikleri ortaya çıkarmasıyla nam salan bir isim. Dolayısıyla Android platformu için takipçi çıkarma özelliğinin artık var olduğunu, çalışmaların tamamlanmasının ardından da kullanıcılara sunulacağını açıkça söyleyebiliriz.