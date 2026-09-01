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Instagram'dan Yapay Zekâ Influencer'larına Karşı Hamle: Kimin Gerçek Olduğunu Anlamanız Kolaylaşacak!

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Instagram, platformdaki yapay zekâ profillere yönelik hamle yaptı. Artık bu profillerin tamamen yapay zekâ olduğunu belirtmesi zorunlu olacak.

Instagram'dan Yapay Zekâ Influencer'larına Karşı Hamle: Kimin Gerçek Olduğunu Anlamanız Kolaylaşacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekânın çok gelişmiş hâle gelmesi nedeniyle artık internette gördüğümüz bir şeyin gerçek olup olmadığını anlamak çok zor hâle gelmiş durumda. Instagram da bu konuda en çok tartışılan platformlardan biriydi. Öyle ki şu anda çok sayıda gerçek bir insan gibi görünmeye çalışıp tamamen yapay zekâ içeriği paylaşan hesap var.

Platform işte tam olarak bu konuda yeni bir hamleyle karşımıza çıktı. Instagram, platformda sayıları hızla artan ve tespit edilmesi günden güne zorlaşan yapay zekâ tabanlı sahte influencer hesaplarına karşı somut adımlar atmaya başladığını açıkladı.

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Instagram'dan Yapay Zekâ Influencer'larına Karşı Hamle: Kimin Gerçek Olduğunu Anlamanız Kolaylaşacak!
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Yapay zekâ hesabı olduğunu belirtmeyenlere ceza verilecek

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Kullanıcıların, gerçek bir insan sandıkları bir profilin sonradan yapay zekâ tarafından oluşturulduğunu öğrenmekten rahatsız olduğunu belirten platform yetkilileri, şeffaflığı sağlamak adına sistemde değişikliğe gidiyor. Yapılan resmi blog paylaşımında, kullanıcıların bir profilin yapay zekâ ürünü bir kişiyi barındırıp barındırmadığını açıkça bilmek istedikleri vurgulandı.

Bu şeffaflık adımı kapsamında Instagram, daha önce kullandığı “AI creator” (Yapay Zekâ İçerik Üreticisi) etiketinin adını değiştirme kararı aldı. Profillerin gerçek bir insanı temsil etmediğini çok daha net bir şekilde ortaya koymak isteyen platform, etiketi “AI-generated profile” (Yapay zekâ ile üretilmiş profil) olarak güncelliyor.

Instagram sadece etiket adını değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi profilinin yapay zekâ tarafından üretildiğini beyan etmeyen hesapların da peşine düşüyor. Belirlenen kurallara uymayan ve yapay zekâ profili olduğunu etiketlemeyen hesaplara erişim kısıtlaması cezası uygulanacak. yaptırım uyarınca, söz konusu hesapların paylaştığı gönderiler Reels ve Keşfet sekmelerinde takipçisi olmayan kişilere tavsiye edilmeyecek. Ayrıca yanlışlıkla yapay zekâ olarak işaretlendiğini veya haksız kısıtlamaya uğradığını düşünen profil sahipleri için bir itiraz mekanizmasının da bulunacağını açıkladı.

Instagram'ın getirdiği bu yeni yaptırımlar, sadece "yapay zekâ ile oluşturulmuş kişi/profil" konseptine odaklanıyor. Şirketin açıklamasına göre, günlük içeriklerini oluştururken yalnızca yapay zekâ araçlarından faydalanan gerçek kullanıcıların bu etiketi ekleme zorunluluğu bulunmuyor.

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