Intel'in 11. nesil işlemcilerinin hangileri olacağına dair bir liste sızdırıldı. Listeye göre yeni nesilde hem Rocket Lake-S hem de Comet Lake-S serisi yenilenmiş işlemciler yer alacak.

2021 yılının yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha yeni nesil işlemcilere çevrildi. Intel'in 11. nesil işlemcileri ile ilgili Çin'de yayın yapan teknoloji sitesi Jijandao, yeni dönemde karşımıza çıkması beklenen işlemcilerin bir listesini yayınladı.

Listede en çok dikkat çeken nokta ise 11. nesilde hem Rocket Lake serisindeki işlemciler, hem de Comet Lake serisindeki işlemciler yenilenerek karşımıza çıkacak. Yenilenen işlemcilerin isminde s takısı da yer alacak.

11. nesil Intel işlemci ailesi hakkında yeni iddia

Listeye göre 11. nesil Intel işlemciler arasında Rocket Lake-S serisi daha yüksek özellikli olan modeller olacak. Yenilenen Comet Lake-S serisi ise daha uygun fiyatlı ve giriş seviyesi modeller olarak karşımıza çıkacak.

11. nesilde 13 farklı Rocket Lake işlemci ve 13 farklı da Comet Lake işlemci karşımıza çıkacak. İddiaya göre Rocket Lake-S serisinde core i9, i7 ve i5 versiyonlar bulunacak. Comet Lake-S serisi ise Core i3, Pentium ve Celeron olacak.

Intel'in yeni nesil işlemcisi hakkında daha önce öğrendiğimiz şeylerden biri, yeni işlemcilerin Cypress Cove çekirdek mimarisine sahip olacağı yönündeydi. Comet Lake-S işlemciler ise yenilenen Skylake mimarisi üzerine inşa edilecek. Ayrıca Rocket Lake-S serisinde PCIe 4.0 desteği de bulunacak.

Yeni işlemciler belli oldu

Çinli medya kuruluşunun haberine göre yeni nesilde göreceğimiz işlemci modelleri de belli oldu. Bu modellerden Rocket Lake Core i9 ve Core i7 işlemciler 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile gelecek. İşlemciler arasında esas farkı TDP ve çalışma hızları yaratacak. i9 ve i7 işlemcilerde 16 MB cache ve Intel'in Gen12 Xe-LP GPU'su yer alacak.

Rocket Lake-S masaüstü işlemcilerin listesi ise şu şekilde:

Core i9-11900K

Core i9-11900

Core i9-11900T

Core i7-11700K

Core i7-11700

Core i7-11700T

Core i5-11600K

Core i5-11600

Core i5-11600T

Core i5-11500

Core i5-11500T

Core i5-11400

Core i5-11400T

Core i5 işlemciler ise 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olacak. Bu işlemcilerin 12 MB L3 cache ile geleceği söyleniyor. 11600 ve 11400 serileri 24 uygulama birimiyle sınırlı olacak. Bu işlemciler Rocket Lake-S ailesinin en uygun fiyatlı versiyonları olacak.

Comet Lake-S serisi ise Skylake mimarisiyle uygun fiyatlı işlemcilerden oluşacak. Seride yer alan işlemciler ise şu şekilde:

Core i3-11100

Core i3-11100T

Core i3-11300

Core i3-11300T

Core i3-11320

Pentium G6420

Pentium G6420T

Pentium G6520

Pentium G6250T

Pentium G6220

Celeron G5930

Celeron G5930T

Celeron G5950

Comet Lake serisinin çip yapısı değişmeyecek ancak daha yüksek hızda çalışmaları sağlanacak. Giriş seviyesi Celeron ve Pentium işlemcilerde bu hız artışı 100-200 MHz arasında kalacak. Core i3 ailesi 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı ile gelecek. Core i3-11100 serisi 8 MB L3 cache ile gelecek olsa da diğer işlemcilerde cache 6 MB olacak.

Bütün yeni işlemciler, şu anda Intel 400 serisi çip setini destekleyecek ve güncel olarak kullanılan LGA1200 anakartlar ile uyumlu olacak. Yeni işlemciler 11 Ocak'ta tanıtılacak.