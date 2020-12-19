Microsoft'un Kendi İşlemcisini Üreteceği Ortaya Çıktı

Bloomberg, bugün paylaştığı haberle bombayı patlattı. Yapılan haberde Microsoft'un Surface bilgisayarlar ve sunucular için kendi işlemcisini üreteceği ifade edildi. Bu haberin ardından Intel'in hisseleri ciddi oranda düştü.

Teknoloji devi Microsoft, takvimler 21 Kasım'ı gösterdiğinde AMD, Intel ve Qualcomm ortaklığında geliştirilen güvenlik işlemcisi Pluton'u duyurmuştu. Bu duyuru Apple'ın kendi yonga seti M1'ı tanıtmasının hemen ardından gelince akıllara soru işaretleri takılmıştı: Microsoft, kendi işlemcilerini üretmeyi planlıyor muydu?

Bu sorunun cevabı, o günlerde Bloomberg'e konuşan Microsoft Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay tarafından kısmen verilmişti. Panay, Microsoft'un işlemcilere doğru genişlemeyi planladığını ancak Intel, AMD ve Qualcomm'un işlemcileri gibi genele hitap eden işlemciler olmayacağını açıklamıştı.

Microsoft, Surface bilgisayarları ve sunucular için kendi çipini üretecek:

Panos Panay, bu açıklamalarının ardından bir anda "İşlemcilere yatırım yapmamız gerektiğini düşündüğümüzde kesinlikle yapacağız. Bir ihtiyaç varsa onu gidereceğiz" ifadesini paylaşmıştı. Geçtiğimiz haftalardan bu yana Microsoft'un kendi planları hakkında bir gelişme duymamış olsak da bugün, bomba gibi bir gelişme yaşandı.

Bloomberg, bugün paylaştığı haberde Microsoft'un kendi çiplerini tasarlayıp üretmeyi planladığını söyledi. Bu büyük haberde Microsoft'un kendi çiplerinin Surface bilgisayarları ve Microsoft bulut hizmetlerinden yararlanan sunucular için üretilmesinin planlandığına da yer verildi. Böyle bir haberin ortaya çıkmasının ardından Intel büyük bir kayıp yaşadı.

Bloomberg'in paylaştığı haberin ardından Intel'in hisse fiyatında %6,30'luk bir düşüş yaşandı. Şu anda 47,45 dolar seviyesinde olan hisse fiyatı açılışı 50,57 dolarla yapmıştı. Intel'in hisse fiyatı, son yaşanan gelişmeyle birlikte 2020 yılı genelinde %21 oranında düşüş yaşadı.

Windows'un kendi işlemcilerini üretme planına dönecek olursak Bloomberg, haberinde bu çiplerin Arm tasarımını taşıyacağını öğrendiklerini ifade etti. Microsoft ve Arm'ın şirket yetkilileri Microsoft'un sunucular ve Surface PC'ler için bir işlemci üreteceği konusunda açıklama yapmasalar da Microsoft adına konuşan Frank Shaw, şu ifadeleri kullandı:

"İşlemciler teknoloji için temel bir yapı taşı olduğu için tasarım, üretim ve araçlar gibi alanlarda kendi yeteneklerimize yatırım yapmaya devam ederken aynı zamanda çeşitli çip sağlayıcılarıyla ortaklığımızı geliştirip güçlendiriyoruz."