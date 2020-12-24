Yenilenen Acer Swift 5 Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikler

Acer, birkaç ay önce duyurulan 11. nesil Intel işlemcili dizüstü bilgisayarı Swift 5'i Türkiye'ye getirdi. İki farklı işlemci seçeneği ile ulaşılabilen dizüstü bilgisayar, parasının hakkını verecek özelliklere sahip.

Bilgisayar sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Acer, birkaç ay önce Intel tabanlı yeni dizüstü bilgisayar modelini duyurmuştu. "Swift 5" olarak karşımıza çıkan model, teknik özellikleriyle ön plana çıkmıştı. Şimdiyse Acer, yeni dizüstü bilgisayarını Türkiye pazarında satışa sunduğunu duyurdu. Mevcut koşullar altında baktığımızda Acer'ın yeni dizüstü bilgisayarı, parasını sonuna kadar hak edecek gibi görünüyor.

Acer Swift 5, Intel'in 11. nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerinden güç alıyor. Bu bağlamda kullanıcılar, i5-1135G7 ya da i7-1165G7 işlemcilerden bir tanesini tercih edebiliyorlar. Intel Core i5 tercih edenler 8 GB, Core i7 tercih eden tüketicilerse 16 GB RAM ile bu dizüstü bilgisayara sahip olurken, 512 GB kapasiteli SSD, beklentileri karşılayabilecek türden.

Acer Swift 5 işte böyle görünüyor

Acer'ın yeni dizüstü bilgisayarı, metal bir kasaya sahip. 14 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan model, tüketicilere FHD çözünürlük sunuyor. 300 nit parlaklık değerine sahip olan Acer Swift 5'in sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü içeriyor. Ayrıca bu ekranın dokunmatik, desteği de mevcut. Acer, yeni dizüstü bilgisayarının ekran gövde oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu ifade ediyor.

Acer Swift 5'in 56 Wh'lık bir bataryası mevcut. Uzun süreli kullanıma imkan tanıyan bu batarya, hızlı şarj özelliğine de sahip. Bu da dizüstü bilgisayarın, 30 dakikalık şarj ile 4 saate kadar kullanılabilmesini sağlıyor. USB Type-C, Thunderbolt 4 ve USB 3.2 Gen 2 gibi zengin bağlantı seçeneklerine sahip olan Acer Swift 5, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 desteği ile de en güncel teknolojileri kullanıcılara sunuyor.

Acer Swift 5 teknik özellikleri

Ekran: 14 inç büyüklüğünde FHD, dokunmatik destekli, yüzde 100 sRGB

14 inç büyüklüğünde FHD, dokunmatik destekli, yüzde 100 sRGB CPU: Intel Core i5-1135G7 ya da Intel Core i7-1165G7

Intel Core i5-1135G7 ya da Intel Core i7-1165G7 GPU: Intel Iris Xe

Intel Iris Xe RAM: 8 GB ya da 16 GB

8 GB ya da 16 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Batarya: 56 Wh

56 Wh İşletim Sistemi: Windows 10

Acer tarafından yapılan açıklamalara göre tüketiciler, 8 GB RAM kapasitesi olan Intel Core i5-1135G7 işlemcili modele an itibarıyla ulaşabiliyorlar. 16 GB RAM kapasitesi olan Intel Core i7-1165G7 işlemcili model ise ocak ayı içerisinde ülkemizdeki tüketicilerle buluşacak. i7 işlemcili model için fiyat açıklaması yapmayan Acer, Intel Core i5-1135G7 işlemcili Swift 5'i fiyatının 9.859 TL (vergiler dahil) olduğunu açıkladı.