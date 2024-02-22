Intel CEO'su Pat Gelsinger, şirketin IFS Direct Connect konferansında soruları cevaplarken AMD için de çip üretebileceklerini ifade etti.

Intel, birlikte çalışmak isteyen her firma için kendi işlemci nodlarını kullanarak çip üretimi yapmaya sıcak baktığını açıkladı. Bu firmaların arasında, teknoloji devinin en büyük rakipleri arasında görülen AMD de yer alıyor. Bu da gelecekte çok ilginç bir rekabet görebileceğimiz anlamına geliyor.

Herkese Intel altyapısı

Intel CEO'su Pat Gelsinger'ın açıklamalarına göre Intel Foundry, sadece diğer firmalara kendi Intel işlemci nodlarını kullanarak çipler üretmekle kalmayacak, kendi telifli markalarını ve farklı teknolojilerini de kullanma izni sunacak. Firmanın rakipleri ile olan rekabetinde, kendi teknolojisi ile donanmış firmalara karşı nasıl bir performans sergileyeceği de elbette merak konusu. Intel çipleri kullanarak daha iyi ürünler tasarlayabilecek firmaların da olabileceğini göz önüne almak gerekiyor.

Gelsinger açıklamalarında "Intel artık işlemci nodlarını bazı rakiplerine sunacak ve ürün ekiplerinizin, tacınızdaki mücevherin sağladığı tacın imkân verdiği rakiplerle rekabet etmesi gereken durumlar olabilir." ifadesini kullandı. Konuyla ilgili daha detaylı sorulara ise cevap vermedi ancak Intel Foundry'nin ayrı bir organizasyon hâline geleceğini ifade etti.

Gelsinger, amaçlarının fabrikaları doldurmak ve pazarı mümkün olduğunca çok ürünle doldurmak olduğunu ifade ederken, Nvidia, Qualcomm, Google, Microsoft ve hatta son dönemdeki en büyük rakipleri AMD'yle çalışabileceklerini belirtti. Intel Foundry'nin başında bulunan Stu Pann'ın da ARM'yi en önemli müşterileri olarak tanıttı ve ARM CEO'sunu sahneye davet etti.

Intel, önümüzdeki dönemde TMSC'ye kaptırdığı işlemci nodu pazarındaki liderliği geri almayı amaçlıyor.