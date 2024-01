Intel, otomotiv pazarındaki etkinliğini artırmaya devam ederken, araçlara yapay zekâ çipleri getirmeye hazırlanıyor. Hatta şimdiden bir ortaklık anlaşmasına da imza attılar.

Bundan birkaç ay kadar önce Intel CEO'su Pat Gelsinger, "Her şeye yapay zekâ koymayı" istediklerini açıklamıştı. Zaman içerisinde Gelsinger'in her şey derken gerçek anlamda her şeyi kastettiğini gösteren işaretlerden biri de arabalarda yapay zekâ için Intel'in yaptığı atılımlar oldu.

Otomobiller için yapay zekâ odaklı çipler geliyor

Intel, AMD ve NVIDIA ile olan yapay zekâ işlemcisi rekabetinde kendisine yeni pazarlar açmaya çalışıyor. Firma ayrıca yapay zekânın internet üzerinden değil de yerel cihazlardan kullanılması taraftarı ve bu yüzden de yapay zekâ bilgisayarlarına odaklanıyor. Intel, yapay zekânın doğrudan otomobillerin kendisinde bulunabilmesi için tasarladığı ilk yapay zekâ odaklı otomotiv çipini (ya da kendi tanımlarıyla "birinci nesil yapay zekâ destekli yazılım tanımlama araç çip üstü sistemini") tanıttı.

AMD, Intel ve NVIDIA bir yandan otomotiv sektörüne yapay zekâ sağlamak için de rekabet hâlindeler. Otomotivin yeni büyük yazılım platformu olacağına inanan Intel, yapay zekâ ile birlikte araç içi kontrollerin, sesli asistanların ve diğer araç içi deneyimlerin geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Yeni çipler ilk olarak Zeekr araçlarında yer alacak

Intel'in yeni çiplerinin kullanılacağı ilk araçlar da belli oldu. Çinli otomotiv devi Geely'nin alt firmalarından biri olan Zeekr'ın bu yıl piyasaya çıkacak olan araçlarında Intel'in yapay zekâ donanımları bulunacak. Intel, diğer iş birliği yapacağı firmaları açıklamazken firmanın amacının ise yazılım tabanlı araçlar geliştirmek olduğu belirtiliyor.

Otomotiv sektörü de bir yandan araçlarına daha sofistike bilgisayarlar eklemeye çalışıyor. Elektrikli otomobiller yaygınlaştıkça daha gelişmiş yazılımlar da geliyor. Otomobiller gittikçe tekerlekli dev akıllı telefonlara dönüşüyor.