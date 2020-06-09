Intel Comet Lake-S İşlemcilerinden Detaylar Ortaya Çıktı

Almanya merkezli bir teknoloji sitesi Intel'in Comet Lake-S serisinin özelliklerinin görüldüğü bir tablo paylaştı. Tabloda farklı işlemciler için PL1, PL2 ve Tau değerleri karşılaştırıldı.

Intel, Comet Lake-S serisi işlemcilerin güç tüketme şeklinde büyük değişiklikler yaptı. Alman teknoloji sitesi ComputerBase ise Intel'in Comet Lake-S masaüstü CPU işlemcileri için PL1, PL2 ve Tau değerlerini gösteren bir tablo yayınladı. Tablolara geçmeden önce PL'nin 'power limit' yani güç limiti anlamına geldiğini, Tau değerininse bir zaman sabiti olup PL2'de geçebilecek zamana karşılık kullanıldığını belirtelim.

ComputerBase’e göre önceki nesillerdeki PL2, performans açısından PL1'in %25 üzerine çıkmamıştı ancak paylaşılan grafikte, daha önceki taban çizgisi göz önüne alındığında Intel mühendisleri tarafından belirtilen bazı olağanüstü PL2 değerleri olduğu görülüyor.

İşte paylaşılan tablo:

Intel Core i9-10900K ve Core i5-10600K, sırasıyla iki kat ve yaklaşık bir buçuk kat artırılmış PL2’ye sahip. Yayınlanan tabloda Intel'in K ekli işlemcilerde 56 saniyelik Tau değeri belirlediği görülebiliyor. Diğer tüm masaüstü işlemcileri PL2'yi en fazla 28 saniye boyunca koruyabilecek.

Tabloda aşağılara doğru inildikçe PL2 artışlarının büyüdüğü görülebiliyor. Örneğin 65 W PL1'e sahip standart Core i9 ve Core i7 Comet Lake-S işlemciler, 224 W değerinde PL2’ye sahip. Dahası, standart güç tüketen 35 W TDP'ye sahip 'T' ekli işlemciler, yaklaşık yarım dakikada 123 W'a kadar güç tüketebiliyor. ComputerBase, Intel Comet Lake-S Xeon W yongaları için de benzer bir tablo paylaştı.

Intel’in 11. nesil dört çekirdekli Tiger Lake işlemcisi Core i7-1165G7 ise bir kez daha çevrimiçi testlerde boy gösterdi ve bu sefer AMD Ryzen 7 4800U ile karşı karşıya geldi. Söz konusu işlemci; dört çekirdekli, sekiz iş parçacıklı olarak yonga üreticisinin yeni 10nm+ Willow Cove mimarisi üzerinde şekillendi. Yeni işlemcinin Intel Xe grafiklerle birlikte entegre işlemci cephesine de büyük bir katkı sağlayacağı görülüyor. Intel Xe de benzer temel mimari üzerine inşa edildi. İlgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.