Intel'in 11. nesil yeni Tiger Lake işlemcisinin yeni bir benchmark puanı ortaya çıktı. Bu seferki kıyaslamada AMD Ryzen 7 4800U ile karşı karşıya gelen Intel Core i7-1165G7, fizik testinde 8.020 puan aldı. Yeni işlemcinin yakında piyasada olması bekleniyor.

Intel’in 11. nesil dört çekirdekli Tiger Lake işlemcisi Core i7-1165G7, bir kez daha çevrimiçi testlerde boy gösterdi ve bu sefer AMD Ryzen 7 4800U ile karşı karşıya geldi. Söz konusu işlemci; dört çekirdekli, sekiz iş parçacıklı olarak yonga üreticisinin yeni 10nm+ Willow Cove mimarisi üzerinde şekillendi. Yeni işlemcinin Intel Xe grafiklerle birlikte entegre işlemci cephesine de büyük bir katkı sağlayacağı görülüyor. Intel Xe de benzer temel mimari üzerine inşa edildi.

Twitter kullanıcısı TUM_APISAK tarafından Tiger Lake-U için paylaşılan son benchmark puanlarının 2,8 GHz'de overclock ve 4,7 GHz'de boostclock ile yapıldığı iddia ediliyor. 3DMark'ta Intel Core i7-1165G7'nin fizik testinde 8.020 puan, grafik testinde 6.217 puan ve şimdiye kadar açıklanmamış işlemci ve genel kategorisinde de 6.211 puan aldığı görülüyor.

Yeni işlemci henüz hazır değil:

15W TDP'ye sahip olan ancak çekirdek ve iş parçacıklarında iki katına çıkan AMD Ryzen 7 4800U ile kıyaslandığında Tiger Lake-U işlemcinin performansta geride olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra Team Red'in 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı Renoir-U yongası fizik testinde etkileyici bir puan (12.494) elde etti ki bu, Intel'in yeni işlemcisinden %56 daha fazla.

Öte yandan Intel Core i7-1165G7, Ice Lake tabanlı selefi Core i7-1065G7'nin de gerisinde kaldı. Bu nedenle yeni Tiger Lake işlemcinin hâlâ son hâlinden uzak olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte Intel APU, AMD Ryzen 7 4800U'yu grafik testlerinde alt etmeyi başardı. AMD'nin Vega iGPU'su hafif bir tökezlemeyle 6.104 puan aldı. Bu da demek oluyor ki hâlâ başlangıç aşamasında olsa da Intel'in Xe mimarisi AMD'ye kök söktürecek; en azından Big Navi gelene kadar.

Dizüstü bilgisayarlara özel olması beklenen Intel Tiger Lake işlemcilerinin 2020 yılının ortalarında piyasaya çıkması bekleniyor. Intel, yılın sonuna kadar yeni işlemcilerin 50'nin üzerinde dizüstü bilgisayarda yer alacağını doğruladı.

Buna rağmen AMD'nin Ryzen 4000 mobil yongalarının 2020 boyunca 150 civarında dizüstü bilgisayarda çıkışını yapacağı da biliniyor.