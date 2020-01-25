Intel 2020'ye Hisse Senetlerinde Yükselişle Başladı

Dünyaca ünlü Intel firması dün 2019’un dördüncü çeyreğindeki ve tüm yılı kapsayan kazanç raporlarını açıkladı. Açıklamanın ardında şirketin hisse senetleri bugünün erken saatlerindeki işlemlerde %8’e kadar yükseldi. Bu hareketlilikle şirket 2020’nin ilk çeyreğine dair pembe bir tablo çizdi.

Intel hisseleri, yöneticilerin yüzünü güldürmüşe benziyor. Firmanın Perşembe günü 2019 yılı için dördüncü çeyrek ve tam yılı kapsayan kazanç raporlarını açıklamasının ardından Cuma günü erken işlemlerde hisseleri % 8'e varan oranlarda artış gösterdi. Şirket Wall Street beklentilerini elden geçirdi, 2020 yılının ilk çeyreği kazanç raporu için makul bir görünüm verdi ve üç aylık nakit temettüsünde %5 artış olduğunu da açıklamalarına ekledi.

Intel'in son çeyrekte elde ettiği rekor gelir büyümesinin, bulut hizmetindeki artan talep nedeniyle yıldan yıla %19 büyüyen veri merkezi grubu tarafından yönlendirildiği söyleniyor. Şirketin PC merkezli geliri de yıldan yıla % 2 artış göstermiş durumda.

Intel'in CEO'su Bob Swan, yaptığı basın açıklamasında "Uzun vadeli finansal planımızda bir yıllık gelir beklentilerimizi aştık. Geleceğe baktığımızda geleceğin teknolojisini inşa etmek, müşterilerimizin başarısında daha büyük bir rol oynamak ve hissedarlarımızın getirilerini artırmak için sürekli şekilde yatırım yapıyoruz." dedi.

2019 yılı Intel için iyi bir yıldı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Intel, yılın dördüncü çeyreğinde yapay zeka yonga şirketi Habana Labs’ı 2 milyar dolara satın aldığını açıklamış ve buna ek olarak yine dördüncü çeyrekte akıllı telefon modem işlerinin çoğunun Apple'a satışını tamamlamıştı.

Yeni senede şirket, ilk çeyrekte hisse başına 1,30 dolar ve totalde Wall Street analistlerinin beklediğinden daha yüksek bir miktar olan 19 milyar dolar gelir öngörüyor. Intel ayrıca, 2020 yılı boyunca hisse başına 5 dolar ve konsensüs tahminlerinden daha yüksek olmak üzere yaklaşık 73,5 milyar dolarlık kazanç üreteceğini tahmin ediyor.

Perşembe günü analistlere yaptığı çağrıda CEO Swan, şirketin veri merkezi işletmesinin 2020'de yüksek haneli büyüme geçireceğini öngördüğünü de sözlerine ekledi. Şirketin bahsettiği bu büyük hedeflerin ne kadarına ulaşabileceğini izleyip göreceğiz.