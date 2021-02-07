Intel'in yeni işlemcisi Core i9-11900K, özellikle tek çekirdekteki etkileyici performansıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Buna göre yeni yonganın tek çekirdekteki maksimum saat hızı 5,3 GHz'i buluyor.

İşlemci denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Intel'in amiral gemisi sınıfında yer alacak olan Core i9-11900K Rocket Lake CPU'su Geekbench'te ortaya çıktı. Yeni bir çekirdek mimarisi kullanan yonga, performans anlamında oldukça etkileyici bir performans sergiledi.

Intel, 6 yıllık aradan sonra çekirdek mimarisini değiştirerek çoklu Cypress Cove'u Intel Core i9-11900K kullandı. Bundan önce 6. nesil Skylake CPU'lardan 10. nesil Comet Lake CPU'lara kadar 14 nm'lik yonga mimarisi kullanılmıştı.

Intel Core i9-11900K Rocket Lake CPU özellikleri

8 çekirdek ve 16 iş parçacığının bulunduğu yonganın 16 MB L3 önbelleği, 4 MB L2 önbelleği bulunuyor. CPU'nun temel frekanstaki saat hızı 3,5 GHz ve tek çekirdekteki maksimum saat hızı 5,2 GHz'e kadar çıkıyor. Tüm çekirdekler hesaba katıldığında bu hız 4,8 GHz olarak ortaya çıkıyor.

Yongada bulunan Thermal Velocity Boost, maksimum saat frekansında 100 MHz sıçrama yapılmasını da sağlıyor ki bu da tek çekirdekteki maksimum saat hızının 5,3 GHz'e çıkmasını sağlıyor. Bu da 11. Nesil Rocket Lake'i 5,3 GHz frekansa ulaşan ilk CPU yapıyor.

Gigabyte Z490 AORUS Master anakart ve 32 GB DDR4 3600 MHz RAM ile test edilen Intel yongası, tek çekirdekte 1905, çoklu çekirdekte 10.994 puan almayı başardı. Bu puanlar, Intel'in CPU'sunu tek çekirdekte bu zamana kadarki en hızlı CPU yapmaya yetiyor. Bu noktada Intel'in yeni yongası, AMD'nin Zen 3 mimarili Ryzen 9 5950X işlemcisinden %13 daha hızlı oluyor.

Tabii 8 çekirdeği ve 16 iş parçacığı bulunduğu için çoklu çekirdekte bu yarışı kaybediyor. AMD'nin 5000 serisinde 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı bulunuyor. Ancak Core i9-11900K, daha az çekirdek ve iş parçacığı olmasına rağmen, daha fazla çekirdek ve iş parçacıklı önceli Core i9-10924'ü geçmeyi de başarıyor.

Intel, yeni CPU'sunu Mart 2021'de kullanıcılarına sunacak. Bundan kısa bir süre sonra, 2021'in ikinci yarısında ise 12. nesil Alder Lake masaüstü CPU'larını çıkaracaklar. Bir numaralı rakibi AMD de Zen 3+ veya Zen 4 mimarili yeni nesil Ryzen serisini cevap olarak sunabilir.