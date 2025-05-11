Intel, işlemci ve ekran kartları arasında görev paylaşımı sunan Deep Link teknolojisine desteğini resmen sonlandırdı.

Intel, işlemciyle ekran kartının daha verimli çalışmasını sağlamak için geliştirdiği Deep Link teknolojisine artık yol vermiyor. Özellik hâlâ kullanılabiliyor olsa da geliştirme gelmeyecek.

Intel, işlemci ve ekran kartları arasındaki uyumu artırmak için geliştirdiği Deep Link teknolojisini artık desteklemeyeceğini duyurdu. Bu da Deep Link’in teknik olarak işlevini sürdüreceği ancak gelecekteki ürün ve sürümlerde geliştirme desteği görmeyeceği anlamına geliyor.

Intel, Deep Link için son kararı verdi

Artık yeni güncellemeler de yer alamayacak olan bu özellik, ilk olarak Intel’in Alchemist ekran kartları ile birlikte tanıtılmıştı. Sistem yüküne göre işlemci ve ekran kartı arasında güç dağılımı sağlayan Dynamic Power Share modülüyle dikkat çeken bu teknoloji, video işleme ve yapay zekâ görevlerinde de Hyper Encode ve Hyper Compute gibi alt başlıklarla performans artışı sunmayı hedefliyordu.

Güncel açıklamayla birlikte, Deep Link artık “geliştirme dışı” statüsüne geçti. Özelliğin yer aldığı cihazlarda çalışmaya devam etmesi mümkün olsa da, Intel tarafından herhangi bir güncelleme ya da özellik iyileştirmesi yapılmayacak. Alınan bu karar Deep Link’in fiilen ömrünü tamamladığını ve Intel’in bu alandaki stratejisini değiştirdiğini gösteriyor.